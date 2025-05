F1, doppietta McLaren in una caotica Sprint a Miami. Jolly Ferrari con Hamilton, sfortunato Antonelli

Lando Norris ha vinto la caotica Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La mini-gara del sabato, condizionata dal maltempo, ha regalato numerosi colpi di scena (sin dal giro di formazione, con l‘incidente di Charles Leclerc sotto il diluvio su gomme intermedie) oltre ad un rinvio di mezz’ora per l’impraticabilità della pista.

McLaren ha fatto doppietta in Florida, con Norris che ha pescato il jolly della Safety Car (per il crash di Fernando Alonso dopo un contatto con Liam Lawson) al momento giusto per superare il compagno di squadra Oscar Piastri nel momento in cui tutti stavano passando dalle intermedie alle slick. Top3 completata a sorpresa da Lewis Hamilton, che ha sfruttato la perfetta strategia Ferrari cambiando le gomme prima degli altri big e balzando così dal sesto al terzo posto finale.

Quarto un grande Alex Albon con la Williams davanti alla Mercedes di George Russell, mentre completano la zona punti ridotta della Sprint Lance Stroll su Aston Martin, Liam Lawson su Racing Bulls e Oliver Bearman su Haas. Solo 10° il pole-man azzurro Andrea Kimi Antonelli, uscito con le ossa rotte dal contatto in partenza con Piastri (scivolando in quarta piazza) e oltremodo penalizzato dall’unsafe release dei meccanici Red Bull con Verstappen (10 secondi di penalità, retrocesso in fondo all’ordine d’arrivo), che ha costretto il rookie bolognese a rimandare di un giro il pit-stop perdendo però tantissimo tempo.

Con questo risultato, Piastri conserva la leadership della generale con un margine di 9 punti su Norris, 19 su Verstappen e 29 su Russell.

CLASSIFICA SPRINT GP MIAMI 2025 F1

1 Lando Norris McLaren Leader 1

2 Oscar Piastri McLaren +0.672 1

3 Lewis Hamilton Ferrari +1.073 1

4 Alexander Albon Williams +2.522 1

5 George Russell Mercedes +3.127 1

6 Lance Stroll Aston Martin +3.412 1

7 Liam Lawson Racing Bulls +4.024 1

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +4.218 1

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +5.153 1

10 Kimi Antonelli Mercedes +5.635 2

11 Pierre Gasly Alpine +5.973 1

12 Nico Hulkenber gKick Sauber +6.153 1

13 Isack Hadjar Racing Bulls +7.502 1

14 Esteban OconHaas F1 Team +8.998 1

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +9.675 1

16 Jack Doohan Alpine +9.909 1

17 Max Verstappen Red Bull Racing +12.059 1

18 Fernando Alonso Aston Martin – – 1

19 Carlos Sainz Williams – – 2

20 Charles Leclerc Ferrari – –