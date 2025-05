F1 oggi in tv, GP Miami 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 4 maggio, andrà in scena il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista della Florida si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 22.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Ancora una volta Max Verstappen ha piazzato il colpo nel time-attack del sabato. Dopo aver faticato non poco nel primo giorno del week end e soprattutto nella Sprint Race, l’olandese della Red Bull ha cambiato passo nelle qualifiche, prendendosi la pole-position a precedere la McLaren del britannico Lando Norris e la Mercedes di un sorprendente Kimi Antonelli.

Solo quarto il leader del campionato, Oscar Piastri, con l’altra McLaren. Vedremo come Max saprà mettere a frutto questo risultato. Per la Ferrari notte fonda, considerando i riscontri di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton: ottavo il monegasco e dodicesimo il britannico. SF-25 che continua a deludere e sarà una gara in salita.

Il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 23.35 italiane. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 4 maggio (orari italiani)

Ore 22.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 4 maggio

Ore 23.35 F1, Gara (57 giri) – Differita tv in chiaro.