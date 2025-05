Griglia di partenza F1, GP Miami 2025: Verstappen in pole, brilla Antonelli! Leclerc in quarta fila, Hamilton in sesta!

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 4 maggio. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato americano, dove si è girato dopo la Sprint Race.

Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Miami, inventandosi l’ennesima magia al volante della Red Bull. Il quattro volte Campione del Mondo ha firmato un perentorio 1:26.204 e ha così preceduto di sei centesimi Lando Norris (McLaren) e un superlativo Kimi Antonelli, terzo al volante della Mercedes. Il pilota italiano aprirà la seconda fila precedendo l’altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la Mercedes di George Russell è quinta davanti alle Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon.

Qualifiche estremamente complicate per una Ferrari decisamente sottotono: Charles Leclerc sarà chiamato a rimontare dall’ottava piazzola davanti alla Haas di Esteban Ocon e alla Red Bull di Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton è stato eliminato nel Q2 e dovrà risalire addirittura dalla sesta fila dietro alla Racing Bulls di Isack Hadjar. Di seguito la griglia di partenza del GP di Miami 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MIAMI F1 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Carlos Sainz (Williams)

7. Alexander Albon (Williams)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14. Jack Doohan (Alpine)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP MIAMI F1 2025

Q3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.204 6

2 Lando Norris McLaren +0.065 6

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.067 7

4 Oscar Piastri McLaren +0.171 5

5 George Russell Mercedes +0.181 7

6 Carlos Sainz Williams +0.365 7

7 Alexander Albon Williams +0.478 7

8 Charles Leclerc Ferrari +0.550 6

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.620 7

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.739 7

Q2

1 Oscar Piastri McLaren 1:26.269 3

2 Lando Norris McLaren +0.230 4

3 George Russell Mercedes +0.306 5

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.337 5

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.374 4

6 Carlos Sainz Williams +0.578 5

7 Alexander Albon Williams +0.586 5

8 Charles Leclerc Ferrari +0.679 4

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.690 5

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.698 5

11 Isack Hadjar Racing Bulls +0.718 5

12 Lewis Hamilton Ferrari +0.737 5

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.882 5

14 Jack Doohan Alpine +0.917 5

15 Liam Lawson Racing Bulls +1.094 5

Q1

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.870 2

2 Lando Norris McLaren +0.085 2

3 Oscar Piastri McLaren +0.136 2

4 George Russell Mercedes +0.144 3

5 Alexander Albon Williams +0.172 3

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.207 3

7 Carlos Sainz Williams +0.228 3

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.409 3

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.428 3

10 Isack Hadjar Racing Bulls +0.431 3

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.473 3

12 Charles Leclerc Ferrari +0.547 2

13 Jack Doohan Alpine +0.552 3

14 Liam Lawson Racing Bulls +0.574 3

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.580 3

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.603 3

17 Fernando Alonso Aston Martin +0.734 3

18 Pierre Gasly Alpine +0.840 3

19 Lance Stroll Aston Martin +0.960 3

20 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.129 2