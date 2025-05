F1, Verstappen batte ancora le McLaren in qualifica a Miami. Ottimo Antonelli, Ferrari mai così male

Max Verstappen sfrutta nuovamente tutto il potenziale della sua Red Bull in qualifica e agguanta la pole position per il Gran Premio di Miami 2025, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 43ma partenza al palo della carriera per il quattro volte iridato, che era già scattato davanti a tutti quest’anno in Giappone e in Arabia Saudita.

Il fuoriclasse olandese ha battuto sul giro secco le McLaren, con un brillante Andrea Kimi Antonelli che si è confermato in grande spolvero sull’asciutto dopo l’exploit di ieri nella Sprint Qualifying inserendosi in terza posizione dietro a Lando Norris (per soli due millesimi) e davanti al leader del campionato Oscar Piastri. Il rookie bolognese si è tolto la soddisfazione di sconfiggere finalmente l’esperto compagno di squadra George Russell (5°) in qualifica dopo aver perso i primi cinque confronti diretti. Disastro Ferrari, con Charles Leclerc 8° alle spalle delle Williams e Lewis Hamilton eliminato addirittura in Q2 e 12° in griglia.

In Q1 alcuni big come Verstappen, Antonelli, Leclerc ed i piloti McLaren riescono a superare il taglio senza usare un secondo treno di gomme soft nuove. L’olandese della Red Bull è il più veloce in 1’26″870 davanti a Norris e Piastri, mentre faticano le Ferrari salvandosi con il brivido all’ultimo giro. Eliminati Hulkenberg con la Sauber, le Aston Martin di Alonso (17°) e Stroll (19°), Gasly (18°) con l’Alpine e Bearman (20°) con la Haas.

In Q2 McLaren sale di colpi e fa uno-due utilizzando un solo set di gomme nuove, con Piastri leader in 1’26″269 davanti a Norris di due decimi e alle Mercedes di tre decimi. Ferrari ancora in difficoltà, con Leclerc ottavo e Hamilton fuori dalla top10 in dodicesima piazza. Esclusi anche Hadjar (11°) e Lawson (15°) con le Racing Bulls, Bortoleto (13°) con la Sauber e Doohan (14°) con l’Alpine.

In Q3 Verstappen piazza la zampata del campione al primo tentativo e si porta in pole provvisoria in 1’26″492 per pochi millesimi sulle McLaren di Norris e Piastri, poi Antonelli a due decimi e tutti gli altri a oltre sei decimi (con Russell e Leclerc che vanno però molto lunghi all’ultima staccata). Ci si gioca tutto nel time-attack finale: Verstappen si migliora di quasi tre decimi e mette in ghiaccio la pole position, precedendo Norris di 65 millesimi ed un grande Antonelli di 67 millesimi. Solo quarto Piastri davanti a Russell, poi le Williams di Sainz e Albon, 8° Leclerc con la Ferrari a mezzo secondo.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MIAMI 2025 F1

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.204 6

2 Lando Norris McLaren +0.065 6

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.067 7

4 Oscar Piastri McLaren +0.171 5

5 George Russell Mercedes +0.181 7

6 Carlos Sainz Williams +0.365 7

7 Alexander Albon Williams +0.478 7

8 Charles Leclerc Ferrari +0.550 6

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.620 7

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.739 7

11 Isack Hadjar Racing Bulls +0.718 5

12 Lewis Hamilton Ferrari +0.737 5

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.882 5

14 Jack Doohan Alpine +0.917 5

15 Liam Lawson Racing Bulls +1.094 5

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.603 3

17 Fernando Alonso Aston Martin +0.734 3

18 Pierre Gasly Alpine +0.840 3

19 Lance Stroll Aston Martin +0.960 3

20 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.129 2