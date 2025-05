F1, Lewis Hamilton: “Malgrado il tanto lavoro, non riesco ad andare più veloce”

Prima la soddisfazione, poi l’anonimato. Lewis Hamilton ha fermato la sua corsa in Q2 in occasione delle qualificazioni del GP di Miami, tappa numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione oltremodo negativa per il britannico che, malgrado la terza piazza conquistata nella Sprint Race, non ha completamente trovato il feeling con la sua monoposto, centrando così solo la sesta fila.

Una prestazione quella dell’ex Campione del Mondo che sintetizza in modo nitido i grandi problemi attuali della Ferrari, team che sta faticando tantissimo in termini di asset in questo weekend ed alle prese con diversi problemi, forse ancora non del tutto compresi. Intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia, il nativo di Stevenage ha commentato la sua prova:

“La giornata era iniziata bene, sono arrivato tra i primi, volevo fare i passi giusti a livello di asset; però non importa quanto lavoro, perché non riesco ad andare comunque più veloce – ha detto Hamilton – Sono stato un po’ sfortunato nel Q3, ho iniziato con le gomme usate, con lo stesso treno di Charles al primo tentativo ed era stato un buon giro. Poi con le gomme nuove non riuscivo ad andare più veloce. Con le gomme che si surriscaldavano e la macchina che era completamente diversa è stato davvero difficile“.

Abbastanza esemplificativa la chiosa del pilota: “Dove migliorare? Si stanno tutti grattando la testa per cercare di capirlo“.