Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 1° giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 1° giugno, si apre una nuova settimana e allo stesso tempo un nuovo mese con una giornata di sport caratterizzata sicuramente da meno eventi rispetto all’ultimo weekend. Il menù odierno comprende però alcuni appuntamenti da non perdere, soprattutto per quanto riguarda i colori azzurri riferendoci in particolare al tennis e nello specifico al Roland Garros.
Sulla terra rossa parigina sono attesi ben tre tennisti italiani in campo oggi per andare a caccia di un posto ai quarti di finale dell’Open di Francia. Flavio Cobolli sfida da favorito il sorprendente americano Zachary Svajda, mentre Matteo Berrettini dovrà dimostrare di aver recuperato dalla massacrante maratona di sabato per battere l’argentino Juan Manuel Cerundolo.
L’avversario sulla carta più competitivo capiterà invece a Matteo Arnaldi, chiamato ad una prestazione di alto profilo contro lo statunitense Frances Tiafoe. Spazio anche al ciclismo con la terza tappa del Giro d’Italia femminile e la prima frazione del Giro di Vallonia, inoltre cominciano i Mondiali di basket 3×3 (con subito un doppio impegno per le azzurre) ed in serata si terrà gara-2 tra Virtus Bologna e Venezia nella semifinale dei playoff scudetto di basket.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 1 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 1 giugno
11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale (1° match sul centrale Flavio Cobolli vs Zachary Svajda, 3° match sul Suzanne Lenglen Matteo Berrettini vs Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi vs Frances Tiafoe, 4° match sul Simonne Mathieu il doppio misto Errani/Vavassori vs Danilina/Tracy) – Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN
13.15 Ciclismo, Giro di Vallonia: prima tappa – Dalle 15.30 in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max
13.30 Calcio, Europei U17: Italia-Danimarca – Diretta tv su RaiSportHD, live streaming su Rai Play
13.45 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: terza tappa – Dalle 15.30 in diretta tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max
14.20 Basket 3×3 femminile, Mondiali: Italia-Cina – Diretta streaming sul canale Youtube Fiba 3×3
16.40 Basket 3×3 femminile, Mondiali: Italia-Lettonia – Diretta streaming sul canale Youtube Fiba 3×3
18.30 Calcio, amichevole: Turchia-Macedonia del Nord – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW
20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Venezia (gara-2 semifinale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su LBA TV, Sky Go e NOW
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SVAJDA DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00)
LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/VAVASSORI-DANILINA/TRACY (4° MATCH DALLE 11.00)
LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00)
LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA DI BASKET DALLE 20.00