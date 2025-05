Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2025: Piastri vince, Hamilton ai ferri corti con Ferrari. Antonelli 6°

Stasera è andato in scena il GP di Miami 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo tracciato della Florida, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Si è gareggiato sulla canonica distanza dei 300 km dopo la Sprint Race disputata nel pomeriggio di ieri.

Oscar Piastri ha vinto il GP di Miami, giganteggiando al volante della McLaren: ha dovuto battagliare nei primi giri con Max Verstappen, che ha lottato come un leone, ma la monoposto britannica era decisamente più veloce e ha potuto operare il sorpasso di forza riuscendo così a regalarsi la vittoria. La McLaren ha festeggiato una nuova doppietta grazie alla seconda piazza di Lando Norris, mentre George Russell ha completato il podio grazie alla gara solida offerta al volante della Mercedes.

Max Verstappen ha dimostrato di essere un pilota meraviglioso, ma la Red Bull è un gradino sotto agli avversari e così il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della quarta piazza, precedendo il sempre più sorprendente Alexander Albon con la Williams. Kimi Antonelli ha disputato una gara accorta dopo una partenza fulminea con la Mercedes (era secondo dietro a Verstappen) e ha terminato in sesta piazza.

Ennesima giornata agonizzante per la Ferrari, mai in lotta per un risultato ragguardevole. Poco brillante anche il siparietto dell’ordine di scuderia dopo il team radio di Lewis Hamilton, che ha accusato il muretto di non fare un buon lavoro di squadra. A quel punto Charles Leclerc ha ceduto la settima posizione a Lewis Hamilton, che però non è mai riuscito ad avvicinarsi ad Antonelli. Sul finire di gara è stato richiesto al sette volte Campione del Mondo di lasciare passare il monegasco, con le inevitabili lamentele del britannico.

Carlos Sainz (Williams) e Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) hanno completato la top-10. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Miami, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito della Florida.

ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI F1 2025

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Alexander Albon (Williams)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

Rit. Jack Doohan (Alpine)

RISULTATI E CLASSIFICA GP MIAMI F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren Leader 1

2 Lando Norris McLaren +4.630 1

3 George Russell Mercedes +37.644 1

4 Max Verstappen Red Bull Racing +39.956 1

5 Alexander Albon Williams +48.067 1

6 Kimi Antonelli Mercedes +55.502 1

7 Charles LeclercFerrari+57.036 1

8 Lewis Hamilton Ferrari +60.186 1

9 Carlos Sainz Williams +60.577 1

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +74.434 1

11 Isack Hadjar Racing Bulls +74.602 1

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +82.006 1

13 Pierre Gasly Alpine +90.445 1

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L 1

15 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 1

16 Lance Stroll Aston Martin 1 L

17 Liam Lawson Racing Bulls — 2

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – 1

19 Oliver Bearman Haas F1 Team – – – –

20 Jack Doohan Alpine – – – –