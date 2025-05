F1, Frederic Vasseur: “Andiamo meglio con gomme usate che con le nuove e non sappiamo il motivo”

Qualifiche negative per la Ferrari a Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di F1. Dopo il podio conquistato da Lewis Hamilton nella Sprint Race, le Rosse sono tornate nell’anonimato del week end in Florida, dovendo fare i conti con una macchina che non dà performance sul giro secco, in particolare. La conclusione è stata: Charles Leclerc 8° ed Hamilton 12°.

L’analisi del Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur è stata la seguente: “Non riusciamo a estrarre la prestazione con le gomme nuove. Nei fatti Leclerc ed Hamilton hanno siglato i loro migliori tempi con mescole usate e non sappiamo il motivo“, ha raccontato l’ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport.

“Rispetto alla pole-position di Max Verstappen perdiamo solo 4 decimi in curva 1-2 e un decimo nel resto del giro. Dobbiamo capire cosa facciamo di sbagliato e soprattutto come sfruttare le gomme nelle qualifiche. Ritengo che in gara le cose possano andare meglio, ma rimontare non sarà semplice. Vedremo se il meteo sarà variabile come oggi e quello che la corsa ci riserverà“, ha concluso Vasseur.

Una Ferrari che attende di sapere quali saranno le condizioni del GP, ma con evidenti problemi in termini di prestazione pura.