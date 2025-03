Sport in tv oggi (sabato 22 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 22 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1: il GP della Cina propone la Sprint Race e poi le qualifiche per il Gran Premio di domani. Gli appassionati di ciclismo sono pronti per vivere una delle giornate più roventi della stagione: il cuore palpiterà forte per la mitica Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione (tornerà anche la prova femminile dopo una lunga assenza).

Proseguono i Mondiali Indoor di atletica, con tanti italiani in gara tra cui spiccano Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli. Ci sarà da divertirsi con le discipline invernali: discese libere a Sun Valley per la Coppa del Mondo di sci alpino (Federica Brignone può vincere matematicamente la Sfera di Cristallo), PSL per i Mondiali di snowboard, inseguimenti a Oslo per la Coppa del Mondo di biathlon, team sprint a Lahti per lo sci di fondo e skicross a coppie per i Mondiali di si freestyle.

Spazio al secondo turno al Masters 1000 e WTA 1000 di Miami con Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini in campo. Da non perdere anche i vari campionati nazionali di basket, volley, pallamano, pallanuoto e l’abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 22 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 22 marzo

01.00 GOLF (DP World Tour) – Singapore Classic, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 03.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 03.00)

01.30 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Detroit Pistons (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 CURLING (Mondiali femminili) – Playoff (diretta streaming su The Curling Channel)

03.05 ATLETICA – Mondiali Indoor, seconda giornata: sessione diurna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

04.00 F1 – GP Cina, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.40 RALLY – Rally del Kenya, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 07.30 alle ore 08.30 e su Sky Sport Uno dalle ore 14.00 alle ore 15.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 07.30 alle ore 08.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00)

07.05 RUGBY (Super Rugby) – Blues-Crusaders (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 F1 – GP Cina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 CURLING (Mondiali femminili) – Semifinali (diretta streaming su The Curling Channel)

09.00 SNOWBOARD (Mondiali) – PSL maschile/femminile in Engadina, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

09.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista in Val Martello (diretta streaming su Olympic Channel)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open di Svizzera (diretta streaming su BWF Tv)

10.25 CICLISMO – Milano-Sanremo (diretta tv su Eurosport 1, dalle ore 12.30 alle ore 14.30 verrà ampiamente seguita la gara femminile; diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e su Rai 2 dalle ore 14.30 fino alla conclusione, dalle ore 12.30 alle ore 14.30 verrà ampiamente seguita la gara femminile; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 12.30 e dalle ore 14.30, ovvero dopo l’arrivo della prova femminile, fino alla conclusione; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1)

10.40 CICLISMO FEMMINILE – Milano-Sanremo (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.30 fino alla conclusione prevista attorno alle ore 14.30 in alternanza con la gara maschile; diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 all’arrivo, in alternanza con la gara maschile diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.30 fino alla conclusione in alternanza con la gara maschile; diretta streaming su Rai Play Sport 1 in alternanza con la gara maschile)

10.40 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Team Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lahti, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SCI FREESTYLE (Mondiali) – Skicross a squadre in Engadina, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.34 ATLETICA – Mondiali Indoor, seconda giornata: sessione serale (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e dalle ore 13.30; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play)

11.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Lahti, HS130 (diretta streaming su Discovery+)

12.00 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 17) – Italia-Ucraina (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Lazio (diretta streaming su DAZN)

12.40 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Team Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lahti, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 GOLF (PGA Tour) – Valspar Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.20 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05 fino alla conclusione; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.20 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05 fino alla conclusione)

13.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo Indoor) – Gara maschile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

13.30 SNOWBOARD (Mondiali) – PSL maschile/femminile in Engadina, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 3)

13.40 RUGBY (Serie A) – Viadana-Colorno (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

13.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Sharks-Zebre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oslo (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Irlanda-Francia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 JUDO – Grand Slam a Tbilisi, Final Block (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Judo Tv)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Fiamme Oro-Rugby Lyons, Vicenza-Emilia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Lahti, 10 km (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 TRIATHLON (Coppa del Mondo Indoor) – Gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

14.45 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross a squadre a Montafon (diretta streaming su Discovery+)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Liechtenstein-Macedonia del Nord (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Triestina (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Carpi (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Rimini (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Pianese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Cavese-Trapani (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Latina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quattro partite: Ortigia-Olympic Roma, Posillipo-Savona, Quinto-Catania, Telimar-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Erice-Pontinia, Leno-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 maschile a Lahti, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

15.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto maschile a Lima, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

15.50 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Onda Forte-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PADEL – Premier Padel a Miami (diretta tv su Sky Sport Max fino alle ore 20.00 e su Sky Sport 252 dalle ore 20.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Walton (ore 16.00), Arnaldi-Machac (secondo match dalle ore 16.00), Bolelli/Vavassori-Behar/Galloway (secondo match dalle ore 16.00), Sonego-Fritz (secondo match dalle ore 16.00), Berrettini-Gaston (quarto match dalle ore 16.00)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Jabeur (ore 16.00), Errani/Paolini-Kichenok/Sutjladi (quarto match dalle ore 16.00)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.35 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 maschile a Lahti, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 19) – Italia-Spagna (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Union Clodiense (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Foggia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Catania-Ferencvarosi (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Scozia-Galles (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Due partite: Moldavia-Norvegia, Montenegro-Gibilterra (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Chiaravalle-Merano, Cingoli-Conversano, Secchia Rubiera-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Sun Valley (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Semifinali, gara-1: Conegliano-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Terano-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO 5 (Coppa Italia, semifinale) – Genzano-Catania (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Camerano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 MMA – UFC Fight Night, main event: Leon Edwards vs Sean Brady (diretta streaming su Discovery+)

19.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali) – Italia-Portogallo (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

19.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

19.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Sun Valley (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 SNOOKER – The Players Championship, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Tre partite: Galles-Kazakhstan, Israele-Estonia, Cechia-Far Oer (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-3: Verona-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 CALCIO A 5 (Coppa Italia, semifinale) – Napoli-Eboli (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Brooklyn Nets (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 VELA – SailGP a San Francisco, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Judo Tv, canale YouTube di SailGP)