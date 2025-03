LIVE Arnaldi-Machac, ATP Miami 2025 in DIRETTA: serve un’impresa contro il ceco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra l’italiano Matteo Arnaldi e il ceco Tomas Machac, valido per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami 2025.

Match complicato per il 24enne sanremese, il quale viene da un periodo altalenante. Difatti Matteo ha dovuto sudare e non poco per conquistarsi l’accesso al secondo turno, testimonia la vittoria al terzo set contro il numero 421 del mondo Wu Yibing (7-6, 4-6, 6-3). Il cinese è appena rientrato da un lungo infortunio e Arnaldi ha saputo approfittare di ciò nel terzo set, dove la differenza di tenuta fisica si è fatta notevolmente sentire. Contro Machac servirà un altro tipo di prova, data la caratura e l’eccellente periodo di forma di quest’ultimo.

Il boemo è uno dei giocatori più in vigore del circuito, tant’è che nel mese corrente ha vinto il suo primo titolo ATP, ad Acapulco. Grazie a ciò si è guadagnato la 20° posizione nella classifica mondiale entrando così come testa di serie a Miami, senza passare dal primo turno. Egli parte da favorito anche per i precedenti: 2-0, di cui l’ultimo l’anno scorso proprio qui a Miami, dove sconfisse agilmente Arnaldi con un doppio 6-3. Chi avrà la meglio quest’oggi se la vedrà ai sedicesimi di finale con uno tra l’americano Reilly Opelka e il danese Holger Rune.

Il match è in programma come secondo sul campo 7 a partire dalle 16