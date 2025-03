LIVE Berrettini-Gaston, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’estroso francese non va sottovalutato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Hugo Gaston, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di Miami 2025. È il giorno dell’esordio del romano nel secondo torneo 1000 della stagione: in Florida l’azzurro affronta un giocatore da non sottovalutare come l’estroso francese Gaston che può essere sempre molto insidioso.

Berrettini arriva a questo torneo da numero 30 del ranking ATP. L’italiano è reduce dal terzo turno ottenuto ad Indian Wells dove è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-3. Il greco è stato il giustiziere dell’azzurro anche a Dubai: negli Emirati Arabi i due si sono affrontati nei quarti di finale con l’ellenico che si è imposto per 7-6, 1-6, 6-4. In stagione Berrettini ha raggiunto anche i quarti a Doha venendo sconfitto in rimonta da Jack Draper.

Gaston al momento occupa l’ottantottesima posizione del ranking mondiale. La stagione del francese è iniziata in salita a causa di un infortunio che l’ha costretto a ritirarsi nel corso del secondo turno degli Australian Open e a perdere quasi un mese di incontri. Tra Indian Wells e Miami il transalpino ha disputato il challenger di Phoenix arrendendosi ai quarti di finale contro Joao Fonseca con un doppio 6-4. In Florida Gaston è in tabellone come lucky loser: il francese è prima stato sconfitto da Billy Harris 7-5, 6-2 nell’ultimo turno di qualificazione, poi è stato ripescato ed ha sconfitto Yoshihito Nishioka per 6-4, 3-1 e ritiro.

Berrettini è avanti 2-0 nei precedenti contro Gaston, entrambi andati in scena lo scorso anno: l’azzurro ha vinto sia nel primo turno del challenger di Phoenix (3-6, 6-3, 6-1) e poi nella finale di Kitzbuhel (7-5, 6-3). L’incontro odierno è il quarto in programma sul campo 1 a partire dalle 16.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Gaston con aggiornamento punto dopo punto. Buon divertimento!