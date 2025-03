LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2025 in DIRETTA: Fischnaller ci riprova, occhio a Bormolini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla diretta live testuale del PGS di Engadina 2025, valevole per i Campionati Mondiali di snowboard. Dopo l’oro raccolto da Roland Fischnaller nel PGS di giovedì, l’Italia prova a confermarsi: capitan Fisch cerca il bis ma occhio anche a Maurizio Bormolini. Le fasi finali cominceranno alle 13.30 in seguito alle qualificazioni delle ore 9.00!

Non solo Fischnaller sulla lente d’ingrandimento. L’Italia si presenta al cancelletto con un rooster di assoluto livello nel tabellone femminile e maschile. Maurizio Bormolini (fresco vincitore della Sfera di Cristallo) è il maggior indiziato da tener d’occhio. Il livignese è reduce dal quinto posto nel PGS di giovedì e cercherà un piazzamento a podio. Vietato sottovalutare anche Gabriel Messner e Daniele Bagozza, rispettivamente secondo e terzo nella classifica di slalom parallelo di Coppa del Mondo. Completano il quadro degli atleti e atlete azzurre Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Fava.

L’Italia è partita forte. Ci ha pensato un infinito Roland Fischnaller ad issare il tricolore sul gradino più alto del podio nel PGS che giovedì ha aperto i mondiali austriaci di snowboard. Per l’atleta dell’esercito si tratta del secondo oro iridato in carriera. La compagine azzurra, dopo una stagione di altissimo livello in Coppa del Mondo, proverà a bissare (e magari anche qualcosa di più) il successo di capitan Fisch nello slalom parallelo di quest’oggi. Per Roland, opportunità di centrare il terzo oro iridato (era salito sul gradino più alto del podio di specialità nel 2015 a Kreischberg).

OA Sport vi offre la diretta live testuale del PSL di Engadina, valevole per i Campionati Mondiali 2025 di snowboard. Le qualificazioni cominceranno alle ore 9.00, appuntamento invece con le fasi finali dalle ore 13.30. Non perdetevi neanche una batteria grazie ai nostri continui aggiornamento heat per heat.