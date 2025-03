LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Zaynab Dosso sfida le americane nei 60 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2025 in programma a Nanchino in Cina. Proseguono i Mondiali Indoor di Atletica Leggera a Nanchino con una seconda giornata che si preannuncia ricca di emozioni, con tante gare interessanti e qualche carta da podio per l’Italia che ha iniziato con il piede giusto grazie all’oro nel salto triplo di Andy Diaz.

La giornata si aprirà con l’asta femminile, dove l’Italia avrà due protagoniste d’eccezione: Roberta Bruni (Carabinieri) ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro). Sarà un ritorno atteso per la campionessa mondiale indoor Molly Caudery, che difenderà il titolo conquistato un anno fa a Glasgow, ma dovrà vedersela con una concorrenza di altissimo livello. Tra le sue principali rivali ci saranno l’oro svizzero Angelica Moser, l’argento sloveno Tina Sutej e il bronzo francese Marie-Julie Bonnin, oltre alle finlandese Elina Lampela, la ceca Amalie Svabikova e le azzurre Bruni e Molinarolo. Le altre iscritte includono anche le americane Gabriela Leon ed Emily Grove, mentre l’Oceania sarà rappresentata da Olivia McTaggart e Imogen Ayris.

Successivamente, alle 3.25 (ora italiana), prenderanno il via le batterie dei 60 metri ostacoli maschili, un’altra delle gare di punta della giornata per l’Italia. Con Lorenzo Simonelli (Esercito), argento mondiale indoor e oro europeo a Roma, l’Italia punta a replicare il successo ottenuto a Glasgow nel 2024. A sfidarlo ci saranno nomi di grande prestigio come il campione olimpico e primatista mondiale indoor Grant Holloway (USA), che cercherà di conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, e il polacco Jakub Szymanski, campione d’Europa. A contendergli la qualificazione per la finale ci saranno anche il francese Wilhem Belocian, il cinese Liu Junxi e lo svizzero Jason Joseph, che punta al riscatto dopo la delusione di Apeldoorn. Un altro azzurro, Nicolò Giacalone (Atl. Biotekna), cercherà di fare il suo ingresso tra i migliori, sperando in una performance di spessore.

Dopo i 60 ostacoli, si disputeranno le batterie dei 60 metri piani donne, una gara che vedrà come protagonista Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), campionessa d’Europa e bronzo mondiale a Glasgow nel 2024. Zaynab è pronta a difendere il suo titolo europeo e a lottare per un altro podio mondiale. In gara anche la campionessa del mondo 2022 Mujinga Kambundji (Svizzera), la polacca Ewa Swoboda, argento a Glasgow, e la belga Patrizia van der Weken. Non mancheranno altre avversarie di spessore, come la statunitense Mikiah Brisco, argento mondiale nel 2022, e la neozelandese Zoe Hobbs. La competizione si preannuncia serrata, con l’oro che potrebbe andare a chi scenderà sotto i sette secondi, come avvenuto nelle ultime edizioni mondiali.

Purtroppo, Eloisa Coiro (Fiamme Gialle) non sarà presente nelle semifinali degli 800 metri femminili, dopo essere stata eliminata di pochissimo nelle batterie del giorno precedente ma la gara promette ugualmente di essere molto interessante, con la campionessa mondiale in carica Tsige Duguma (Etiopia), argento olimpico a Parigi, pronta a difendere il titolo. La concorrenza sarà agguerrita, con la polacca Anna Wielgosz, campionessa europea a Apeldoorn, e la svizzera Audrey Werro, primatista europea U23, tra le principali rivali. Nel lancio del peso dell’eptathlon, previsto per le 5.10 (ora italiana), la lotta per il titolo sarà tra le protagoniste di sempre, ma alle 5.31 toccherà a Giovanni Lazzaro (Aeronautica) scendere in pista per le semifinali degli 800 metri maschili. Grande attesa per il giovane statunitense Josh Hoey, che quest’anno ha firmato la seconda migliore prestazione di sempre al coperto con un 1:43.24. A Nanchino, si candida a raccogliere l’eredità del connazionale Bryce Hoppel, dopo avergli strappato il primato nazionale. In gara anche Samuel Chapple (Olanda), Eliott Crestan (Belgio), Josué Canales (Spagna) e Noah Kibet (Kenya), con Lazzaro che cercherà di entrare tra i migliori, mettendo in campo tutta la sua determinazione.

Il salto con l’asta maschile rappresenterà un altro dei momenti clou della giornata, con Armand Duplantis (Svezia), campione in carica e primatista del mondo, pronto a cercare il suo terzo titolo mondiale indoor. Duplantis arriva a Nanchino con una serie di misure impressionanti: 6,10, 6,27 e 6,05. In competizione con lui ci saranno Sam Kendricks (USA), Kurtis Marschall (Australia), Menno Vloon (Paesi Bassi), Emmanouil Karalis (Grecia) e Ersu Sasma (Turchia), tutti pronti a dare battaglia per il podio. Nel salto triplo donne, attese anche le grandi protagoniste della specialità, come Thea LaFond (Dominica), campionessa del mondo in carica e oro olimpico, che cercherà di bissare il successo. In gara anche le medagliate di Glasgow 2024, Leyanis Perez Hernandez (Cuba) e Ana Peleteiro-Compaoré (Spagna), nonché la romena Diana Ana Maria Ion, argento agli Europei.

La giornata proseguirà con la finale dei 3000 metri donne alle 12.15, dove l’etiope Freweyni Hailu tenterà di riportare in Etiopia il titolo mondiale, sfidando una concorrenza di altissimo livello. La finale dei 3000 metri maschili vedrà Jakob Ingebrigtsen affrontare una sfida imprevista, dopo la rinuncia di George Mills, argento nei 3000 metri ad Apeldoorn. Nonostante l’assenza di Mills, la gara rimane di alto livello, con il favorito etiope Berihu Aregawi, primatista mondiale U20, affiancato dai connazionali Biniam Mehary e Getnet Wale. Altri atleti come l’irlandese Coscoran, l’australiano Ky Robinson e lo statunitense Dylan Jacobs completano il quadro. L’assenza dell’intero podio di Glasgow apre la strada a una gara interessante. La sessione si chiuderà con una serie di semifinali e finali spettacolari, sperando nella partecipazione degli atleti italiani: alle 12.50 le semifinali dei 60 ostacoli, alle 13.15 quelle dei 60 piani donne, alle 13.44 la finale dei 400 donne, alle 13.55 quella dei 400 maschili, alle 14.05 la finale dei 60 ostacoli uomini e alle 14.18 la finale dei 60 piani donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2025 in programma a Nanchino in Cina, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 3.00 con la sessione notturna, dalle 11.35 la seconda sessione di giornata. Buon divertimento!