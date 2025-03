LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Preuss e Jeanmonnot al penultimo assalto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a inseguimento femminile di 10km da Oslo-Holmenkollen (NOR), si scavalla la boa di metà dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon femminile.

PARTONO INSIEME! Franziska Preuss e Lou Jeanmonnot sono state le protagoniste di una palpitante 7.5km Sprint, che ha regalato alla tedesca una vittoria fondamentale. Adesso ha 36 punti di margine sulla francese e oggi, non si vede chi possa rompere la loro egemonia. Ricordiamo che il sistema IBU prevede 90pt per il 1° posto, 75pt per il 2° posto e 60pt per il 3° posto.

A contendersi, a meno di forte vento, la terza moneta un nutrito gruppo di atlete: purtroppo senza italiane. Ci proveranno Minkkinen (+22″), Lien (+29″) e Simon, che parte insieme alla norvegese. Occhio anche alla svedese Hanna Oeberg a +46″ da Preuss in partenza. Azzurre in 3, con Carrara che parte a +1’19” in 24^ piazza e Wierer poco dietro in 35^ casella. Presente anche Comola a +1’31”.

PARTONO INSIEME! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile dalla collina di Oslo-Holmenkollen (NOR), lo starter sparerà in aria alle ore 13:15 in punto: vi aspettiamo!