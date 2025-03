LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Sutjiadi, WTA Miami 2025 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Errani/Paolini–Kichenok/Sutjiadi, match valevole per il primo turno del torneo di doppio dell’edizione 2025 del WTA 1000 di Miami (Stati Uniti). Le campionesse olimpiche in carica sono pronte a fare il proprio debutto nel cammino floridiano, occasione di riscatto dopo un inizio di stagione non esaltante. L’esordio contro una coppia inedita nel circuito maggiore offre alle azzurre una chance per iniziare in tranquillità la propria avventura.

Sara Errani e Jasmine Paolini ripartono dal ko netto subito contro Muhammad/Schuurs ad Indian Wells. Una sconfitta pesante, la quale però non avrà di certo scalfito il morale delle due azzurre, coppia numero 3 del tabellone di doppio. C’è l’ambizione di riproporsi sui livelli di Doha, unico torneo dove il duo italiano si è reso protagonista alzando il trofeo, battendo in finale le cinesi Jiang/Wu. Un’incognita è relativa all’eventuale condizione di Paolini, impegnata in singolare contro Ons Jabeur qualche ora prima della sfida odierna in doppio.

Le avversarie delle azzurre sono l’ucraina Nadiia Kichenok e l’indonesiana Aldila Sutjiadi. Rispettivamente 41ma e 42ma nella graduatoria di doppio, le due atlete si sono unite per la prima volta in questo torneo, e faranno quest’oggi il debutto ufficiale nel circuito maggiore in questa formazione. Due specialiste del doppio, con risultati meno brillanti rispetto a quelli conseguiti dalle azzurre, le quali quindi non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile sul cammino delle campionesse olimpiche di Parigi.ki

L'incontro sarà il quarto match che si terrà a partire dalle ore 16.00 sul campo 3, e sarà preceduto da Mattek-Sands/Bouzkova-McNally/Kalinskaya, Niculescu/Piter-Mertens/Zhang e Fernandez/Melichar-L.Kichenok/Kenin.