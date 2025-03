LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno: benvenute e benvenuti alla diretta live testuale di Conegliano-Novara, match che apre le semifinali scudetto del Campionato italiano di volley femminile. Conegliano per confermarsi, Novara per stupire le pantere, favorite alla vigilia. Semaforo verde alle 18.00!

Vietato sottovalutare Novara. Una formazione costruita per stare ad alti livelli che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario, nonostante la bilancia penda verso Conegliano. La stagione delle piemontesi è consistente e lo testimoniano la final four di Coppa Italia, le semifinali Scudetto ma anche la finale di Coppa Cev da giocare contro lo romene del CSM Alba Blaj. L’Igor ha superato il derby piemontese contro Chieri nei quarti di finale, sbloccando la serie ferma sull’1-1. Sarà il remake della semifinale già vissuta nella precedente edizione: Novara riuscì a strappare gara 2 al tie break salvo poi perdere 3-0 in casa delle pantere e salutare il sogno Scudetto.

Conegliano cerca l’ein plein. Si entra nel momento clou della stagione pallavolistica che mette in mostra la prima semifinale scudetto nel match del PalaVerde. Dopo aver steso Bergamo (doppio 0-3 nei due scontri) nei quarti di finale scudetto, le ragazze di Santarelli proveranno ad indirizzare il discorso qualificazione contro Novara sin dal principio. Nel mirino delle venete l’ottavo scudetto: una serie cominciata nel 2016 e interrotta solamente nel 2017 proprio dalle piemontesi. Per le pantere scatta un periodo cruciale che vedrà le venete impegnate su due fronti: le semifinali scudetto e la final four di Champions League da giocare contro Milano.

