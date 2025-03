LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: Pellegrino-Graz per vendicare i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Team Sprint a tecnica libera da Lahti (FIN), si chiude la Coppa del Mondo di Sci di Fondo e lo si fa dal tempio finlandese che incoronò Federico Pellegrino nel 2015 con un oro e un argento.

Prima della 50 chilometri conclusiva, si gareggia a coppie per l’ultima volta in stagione. Lo si fa dopo la prova dei Mondiali, che vide imporsi ovviamente la Norvegia sulla coriacea Finlandia e sulla Svezia, Nazioni che oggi possono schierare due team e che oggi non fanno turnover. L’Italia chiuse 4^ a pochi centimetri dalla medaglia con Graz-Pellegrino, che sarebbe stata l’ennesimo capolavoro iridato del poliziotto. Si gareggiava però a tecnica classica!

Tra le donne la Svezia è la grande favorita odierna, scandinavi che hanno vinto 6 ori su 6 ai Mondiali e che oggi schierano Dahlqvist-Haegstroem e Ilar-Lundgren. Norvegia con Myhrvold-Skistad e Myhre-Johnsen. Germania con Rydzek-Vait e Finlandia con Kahara-Joenssu. Svizzera I molto temibile con Weber-Faehndrich.

Quest’oggi gli azzurri schierano con ambizioni Ganz-Cassol e Pellegrino-Graz, con entrambe le coppie reduci da ottimi Mondiali a Trondheim, conclusi rispettivamente in 5^ e 4^ posizione. Se i maschi si giocano chance di podio, arrivare nelle prime 5 sarà molto difficile per le ragazze, visto che c’è una coppia in più per Svezia e Norvegia: tuttavia i valori in campo indicano la fiemmese e la valdostana come 6^/7^ forza in campo. Presenti anche Italia II di Hellweger–Carollo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE testuale della Team Sprint di Lahti (FIN), che si articolerà dalle ore 10:40 con le prove di qualificazione e dalle 12:45 con le fasi finali a quindici coppie. Vi aspettiamo!