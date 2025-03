LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: prima edizione, Balsamo per lasciare il segno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima edizione della Milano-Sanremo femminile. Le corritrici torneranno a percorrere le salite della Cipressa e del Poggio di Sanremo 20 anni dopo l’ultima volta, quando la corsa era denominata ancora “Primavera Rosa”.

La Classicissima femminile prenderà il via 15 minuti dopo quella maschile e avrà un percorso più corto ma similare. Partenza prevista da Genova alle 10.40 con 156 km da percorrere a differenza dei 289 degli uomini. Le corritrici affronteranno la prima parte di gara prevalentemente in pianura ricongiungendosi al tracciato maschile al km 18, nel quartiere genovese di Voltri. É dal km 104 che inizieranno le asperità, con i “tre capi” (Mele, Cervo, Berta) racchiusi in meno di 13 km. La gara potrebbe prendere pieghe interessanti a partire dalla Cipressa (5.6 km a 4%) per poi arrivare al Poggio di Sanremo (3.7 km al 3.7%). Da qui una discesa immette sulla Via Aurelia e poi nella cittadina di Sanremo, teatro dell’arrivo finale sull’iconico rettilineo di Via Roma. Da non escludere la volata.

Corsa aperta a tantissimi scenari e a tantissime cicliste. La principale candidata alla vittoria è indubbiamente la numero 1 del Ranking PCS Demi Vollering (FDJ – SUEZ), che avrà come principale rivale la campionessa del mondo in carica Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime). Speranze azzurre ce ne sono eccome, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) potrà dire sicuramente la sua, mentre Elisa Balsamo (Lidl – Trek), vincitrice del Memorial Alfredo Binda domenica scorsa, confida nelle sue eccellenti doti da velocista.

OA Sport vi offre dunque la DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo femminile 2025 a partire dalle ore 10.40. Aggiornamenti costanti e in tempo reale caratterizzeranno l’intera diretta. Buon divertimento!