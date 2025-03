LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: Hamilton all’attacco nella Sprint, poi le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la Sprint Race e le qualifiche in tv/streaming – La griglia di partenza della Sprint – La cronaca delle qualifiche della Sprint

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race e delle qualifiche del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai si prevede una giornata piuttosto intensa per i piloti in un week end dal format particolare. La Ferrari punterà le proprie fiches su Lewis Hamilton in pole-position.

Un riscontro sorprendente quello del britannico, ancora in una fase di apprendistato con la Rossa, ma evidentemente in grado di fare la differenza su un tracciato che Lewis ha sempre amato, ricordando i sei successi e le sei pole. Una p.1 per la Sprint che ha una valenza diversa dal punto di vista statico, ma che fa morale a Maranello dopo la disfatta di Melbourne.

Si vorrà puntare al bersaglio grosso per presentarsi al via delle qualifiche, successive nel programma, con la voglia di replicare quanto fatto nel time-attack del venerdì. Ambizione ne avrà anche Charles Leclerc che vorrà adeguarsi al passo del team-mate, tenendo conto che le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri sembrano essere le più veloci. Da non sottovalutare Max Verstappen (Red Bull), che partirà secondo in griglia della Sprint, e le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Sprint Race e delle qualifiche del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la Sprint Race, prevista alle 04.00 italiane, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 08.00 nostrane. Buon divertimento!