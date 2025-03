Milano-Sanremo 2025: i favoriti. Ganna da accostare al fianco di Pogacar e van der Poel?

Ci siamo quasi: pochi giorni e sarà tempo della prima Classica Monumento della stagione. Sabato appuntamento con la Milano-Sanremo, la Classicissima di primavera, una delle corse più incerte di tutto il circuito World Tour, visto il percorso sulla carta semplice. Andiamo a scoprire i possibili favoriti.

Come non partire da Tadej Pogacar. Il campione del mondo in carica va a caccia di quel successo che darebbe ancor di più lustro ad un palmares da sogno. Deve riuscire ad inventarsi qualcosa: forse non aspettare il Poggio potrebbe essere la soluzione giusta per far saltare il banco, visto che in uno sprint ristretto rischia di partire battuto.

Coppia Alpecin-Deceuninck da sogno che negli ultimi due anni ha sbaragliato la concorrenza: stiamo parlando di Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen. Il neerlandese marcherà Pogacar e proverà a beffarlo come nel 2023, se non dovesse riuscirci ecco che si metterà al servizio del velocista belga, che ha alzato le braccia nell’ultima edizione.

Parte da favorito Filippo Ganna che alla Tirreno-Adriatico ha mostrato una condizione invidiabile. Il pluricampione del mondo a cronometro cerca il colpaccio: l’ideale per lui è una sparata da finisseur sul lungomare ligure, serve però stare con Pogacar e van der Poel sul Poggio.