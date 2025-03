LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: l’ossessione di Pogacar, l’Italia punta su Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Milano-Sanremo 2025, corsa monumento tra le più ambite nel panorama del ciclismo mondiale. E’ arrivato il tanto atteso appuntamento della “Classica di Primavera”, giunta alla 116ma edizione. Si apre la stagione delle corse in linea più prestigiose del circuito, e tutta l’attenzione quest’oggi sarà rivolta su quello che si profilerà nel noto percorso della “Classicissima”, con il traguardo celeberrimo di Via Roma pronto a divenire teatro della sfida per la vittoria.

Per il secondo anno consecutivo la corsa parte da Pavia, e si concluderà nella “città dei fiori” al termine di un percorso lungo in totale 289 km. Un primo ostacolo è rappresentato dal Passo del Turchino, lungo tratto in leggera salita dove potrebbero scompaginarsi le carte nel gruppo. Un piano di circa 80 chilometri precede la Cipressa (5,7 km con pendenze fino al 9%), strappo spartiacque per le sorti della corsa. Infine, la carovana arriverà al Poggio (3,6 km al 3,7%), ultima asperità sulla quale si può imbastire un contropiede letale, prima di scendere e dirigersi verso il centro di Sanremo.

Tanti i nomi pronti a fregiarsi della gloria. Il primo fra tutti è Tadej Pogacar: lo sloveno della UAE Emirates – XRG si presenta al via per il quarto anno consecutivo, e vorrà a tutti i costi aggiudicarsi una gara che lo ha visto sempre farsi beffare nel momento clou della corsa. Il campione del mondo è il favorito numero uno, ma dietro la concorrenza incalza. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) cercherà di confermare la vittoria ottenuta l’anno scorso, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) si è imposto nel 2023, Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) ha fornito ottime sensazioni alla Tirreno-Adriatico, corsa in cui si è distinto anche Jonathan Milan (Lidl-Trek). Insomma, un campo partenti stellare che renderà scintillante l’atmosfera nella prima classica della stagione.

