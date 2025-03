LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2025 in DIRETTA: Giacomel insegue il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile in programma a Oslo (Norvegia), prova valevole per la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Secondo appuntamento del weekend conclusivo della stagione quello che andrà in scena quest’oggi. Sulle nevi della capitale norvegese, infuria la battaglia tra Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid per la contesa alla sfera di cristallo, con il resto del parterre che proverà ad approfittare di eventuali passaggi a vuoto dei due duellanti.

La sprint disputatasi ieri ha visto un Johannes Boe in versione egemone. Il campione norvegese infatti ha dominato la competizione, imponendosi per dispersione grazie soprattutto a uno zero pesantissimo al poligono. La vittoria però non gli ha permesso di guadagnare molti punti sul diretto concorrente per la classifica generale. Sturla Holm Laegreid si è difeso alla grande, trovando anch’egli il 10/10 al tiro per mettersi alle immediate spalle del connazionale. Boe avrà 25″ di vantaggio su Laegreid, vantaggio importante ma non incolmabile.

Gara che si prevede tirata per ciò che riguarda il terzo posto. Johannes Dale ieri si è issato sul podio, facendosi valere soprattutto sugli sci, ma riconfermarsi non è scontato. A seguire troviamo altri due norvegesi, Isak Frey e Vebjoern Soerum. Il primo dei non padroni di casa è Tommaso Giacomel: ieri l’azzurro ha commesso ben due errori al poligono, i quali non hanno consentito all’azzurro di lottare per il podio. Il distacco dalla terza posizione è nell’ordine dei 25″, margine tutto sommato recuperabile. In gara anche Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.

