LIVE Sci alpino, Discesa femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Brignone-Goggia per la coppa di specialità, Huetter terzo incomodo

Il programma e la startlist della discesa femminile delle Finali di Sun Valley

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della discesa libera femminile in programma a Sun Valley (Idaho, USA), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 19.30 italiane, ci saranno 24 atlete da 9 Paesi.

In casa Italia saranno ben sei le azzurre al via nella gara odierna: Nicol Delago partirà col pettorale numero 4, Sofia Goggia col 6, Federica Brignone con l’8, Laura Pirovano col 10, Marta Bassino col 20 e Nadia Delago col 21.

In classifica generale Federica Brignone guida con 1454 punti, con 382 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 1072, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Brignone con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, mentre è terza Sofia Goggia con 350.

La discesa libera femminile in programma a Sun Valley (Idaho, USA), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, prenderà il via alle ore 19.30 italiane: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 19.00.