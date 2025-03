LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: si comincia nella notte, sarà Ferrari-McLaren?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne l’attesa è spasmodica dato che, finalmente, vivremo l’esordio ufficiale di una stagione che si annuncia quanto mai interessante e vibrante con tanti pretendenti al titolo.

La prima giornata di lavoro in pista prenderà il via alle ore 02.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Si tornerà poi in azione alle ore 06.00 per la seconda sessione che andrà a completare le prime due ore di lavoro sulla pista di Melbourne. Ci attende subito una giornata decisamente importante che ci farà capire se, quanto visto nei test pre-stagionali di Sakhir, sarà confermato, oppure tutto sarà rivoluzionato visto anche il lay-out così particolare del tracciato australiano.

Quale sarà la vettura che impatterà meglio con il nuovo campionato? La sensazione è che, almeno sulla carta, in prima fila partiranno le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con il 4-volte campione del mondo Max Verstappen che con la sua nuova Red Bull venderà a carissimo prezzo la pelle perchè la sua voglia di vincere non se ne andrà mai. Leggermente più indietro, per il momento, le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre sarà tutta da inquadrare il livello delle Mercedes di George Russell e del nostro rookie Andrea Kimi Antonelli.

Il venerdì del Gran Premio d’Australia scatterà alle ore 02.30 con la FP1, mentre la FP2 prenderà il via alle ore 06.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della massima categoria del motorsport sul circuito di Melbourne. Buon divertimento!