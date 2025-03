F1, Leclerc e la Ferrari chiudono il venerdì in Australia davanti a tutti!

Charles Leclerc batte un colpo e realizza il miglior tempo assoluto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ferrari in grande spolvero dunque tra le strade di Albert Park, a Melbourne, con il pilota monegasco che ha confermato il suo ottimo feeling con la SF-25 primeggiando nella simulazione di qualifica in 1’16″439.

Il nativo del Principato, protagonista anche di un convincente long-run con gomma media nella simulazione di gara, ha preceduto sul giro secco le favorite McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, staccati rispettivamente di 124 e 141 millesimi. Il padrone di casa australiano ed il driver britannico hanno sfoderato poi un ottimo passo a serbatoio pieno, ribadendo la competitività di una MCL39 che aveva già impressionato a Sakhir nei test invernali.

La Scuderia di Maranello può sorridere tutto sommato anche per il quinto posto di Lewis Hamilton, che ha chiuso il venerdì in crescendo pagando comunque 420 millesimi dal compagno di squadra sul giro secco ma facendo vedere a sprazzi un buon potenziale. Davanti al sette volte iridato troviamo però la sorprendente Racing Bulls del giapponese Yuki Tsunoda, quarto a 345 millesimi dalla vetta, con il suo nuovo teammate francese Isack Hadjar 6° a 580 millesimi e miglior rookie di giornata in graduatoria.

Più distanti gli altri due top team, con la Red Bull che non va oltre il settimo posto del pluricampione mondiale Max Verstappen a 624 millesimi da Leclerc e la negativa 17ma piazza di un Liam Lawson in difficoltà. Segnali contrastanti invece per la Mercedes, che ha lavorato a lungo con gomme hard (quasi gli unici ad utilizzare la mescola più dura nella simulazione di gara) facendo fatica con le soft sul giro secco ma tenendo un buon ritmo nel long-run. George Russell ha chiuso infatti 10° a 0.843, il debuttante italiano Kimi Antonelli 16° a 1.195.