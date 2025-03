F1, Charles Leclerc: “Siamo pronti e preparati. L’obiettivo è avere un week end senza problemi”

Ci si prepara alla prima sfida. Giornata di vigilia a Melbourne, sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino australiano la Ferrari si presenta con tanti punti interrogativi dopo i test pre-season in Bahrain. La monoposto di quest’anno è stata progettata secondo una filosofia diversa e i tecnici hanno lavorato nella tre-giorni di Sakhir per comprendere quale fosse la strada da seguire e trovare il giusto bilanciamento.

Sul tracciato dell’Albert Park, da domani, arriveranno i primi responsi delle prove libere. Il monegasco Charles Leclerc spera di riprendere da dove aveva lasciato, ovvero da pilota in grado di fare più punti di tutti nella seconda parte del campionato 2024. Non sarà chiaramente semplice, ma l’alfiere del Cavallino Rampante ha questa ambizione.

“Penso che sia io che la squadra siamo ben preparati e pronti. Ora è il momento di mettere tutto a posto e questo fine-settimana avremo una prima fotografia della gerarchia tra i team. Come sempre, e soprattutto perché è la prima gara, ci concentreremo completamente su noi stessi. Non sappiamo molto dei nostri rivali e quindi dobbiamo pensare a prepararci al meglio per le diverse fasi del week end“, ha affermato Charles ai media.

“Cercheremo di mettere a punto l’assetto e provare alcune soluzioni che abbiamo valutato al simulatore, sulla base dei dati raccolti durante i test in Bahrain. L’obiettivo è avere un fine-settimana senza problemi, che ci consenta di ottenere il massimo dalla SF-25“, ha concluso Leclerc.