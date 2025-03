F1, Lewis Hamilton: “Eccitante iniziare con la Ferrari, penso solo a lavorare perché so cosa mi serve”

Lewis Hamilton si è presentato con tanti sorrisi in conferenza stampa a Melbourne, sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il sette-volte iridato ha dato il via alla sua nuova avventura, vestendo i colori della Ferrari, scuderia che l’ha sempre affascinato. Lewis ha avuto modo di prendere contatto con il team di Maranello e il Reparto Corse, cercando di estrarre più informazioni possibile dai test pre-season in Bahrain.

Chiaramente, una giornata e mezza non è stata sufficiente per completare il processo di adattamento e per questo Lewis approccia al fine-settimana dell’Albert Park con curiosità e voglia di fare. “Sono stato molto, molto fortunato ad aver avuto questa fantastica carriera in F1. Iniziare con la McLaren qui nel 2007 è stata una sensazione epica, poi proseguire con un nuovo team in Mercedes è stato incredibilmente speciale. Quello che provo in questo momento mi ricorda un po’ il mio primo anno. Diverse volte ho osservato il box della Rossa ed essere nel garage ora è qualcosa di davvero bello“, ha raccontato Hamilton.

L’asso nativo di Stevenage non è preoccupato dalla pressione che viene dall’esterno: “Non mi preoccupa perché la pressione che ho messo su me stesso è sempre stata 10 volte più alta di qualsiasi altra. La squadra non mi ha fatto pesare nulla. Ho delle aspettative, so cosa posso portare, offrire e sono consapevole di cosa ci vorrà per riuscirci. Si tratta solo di abbassare la testa e lavorare sodo. Arrivo con una mente molto aperta a questo week end“, ha precisato Lewis.

“Si tratta di iniziare una stagione e trovare un buon ritmo. Sto ancora imparando a conoscere questa nuova macchina che è parecchio diversa da quelle che ho guidato per tutta la mia carriera. C’è anche un differente modo di lavorare da parte della scuderia. Guardi le cose da una prospettiva diversa, il che lo rende stimolante. Questo è sicuramente il periodo più eccitante della mia vita, quindi mi sto solo divertendo“, ha aggiunto il britannico.

Parlando di obiettivi, Hamilton è realista: “Siamo stati in macchina solo tre giorni, quindi è difficile sapere dove siamo rispetto a tutti gli altri, ma abbiamo solo cercato di tenere la testa bassa e concentrarci sul nostro lavoro. Ci aspettiamo una lotta serrata“.