F1, Max Verstappen: “Non siamo i più veloci al momento”

Realismo o pretattica? Lo scopriremo. Max Verstappen si è presentato ai microfoni nella conferenza stampa di presentazione del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne inizieremo a capire gli equilibri i pista, dopo una tre-giorni di test in Bahrain in cui qualcosa si è carpito, ma serviranno delle conferme.

Verstappen si presenta da quattro volte campione, nella consapevolezza però che la Red Bull potrebbe non essere il riferimento come lo era stato in passato, ricordando anche il successo della McLaren nella classifica costruttori del 2024: “Io mi sento bene, vedremo poi il nostro pacchetto come si comporterà nel corso di questo fine-settimana“, le prime parole di Max.

“Cercheremo di fare del nostro meglio, non c’è molto altro che possiamo fare. I test non durano molti giorni, quindi abbiamo verificato alcune aree su cui possiamo lavorare ed è quello che continueremo a fare. Questa è una pista diversa dal Bahrain, quindi sarà già un po’ differente guidare la macchina“, ha aggiunto l’olandese.

E poi l’ammissione: “Impossibile stabilire il quadro dei valori, ma so che al momento non siamo i più veloci, ma ripeto, è una stagione molto lunga. Se avessi posto questa domanda l’anno scorso, alla fine della stagione, sarebbe sembrato tutto completamente diverso, quindi molte cose possono sempre cambiare molto rapidamente in F1“. A questo punto non resta che attendere il verdetto del tracciato australiano.