F1, Lando Norris precede Sainz e Leclerc in una FP1 equilibratissima. Hamilton 12°, Kimi Antonelli 14°

Se il buongiorno (o buonanotte in questo caso, visto la differenza di orario) si vede dal mattino… ci attende una stagione davvero interessante. Lando Norris, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025, ma gli spunti di interesse sono notevoli.

Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito ad un equilibrio letteralmente clamoroso tra le varie scuderie. Anzi, c’è di più: i primi 13 piloti sono racchiusi in appena 980 millesimi, con tempi che confermano come le vetture 2025 siano già a livelli eccellenti, andando a pareggiare già i crono della FP2 di un anno fa.

Davanti a tutti, nemmeno a dirlo, il grande favorito del weekend: Lando Norris (McLaren). Il pilota inglese ha spinto la sua MCL39 davanti a tutti proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:17.252 con gomme soft. Alle sue spalle una bella sorpresa: Carlos Sainz (Williams). L’ex ferrarista ha messo in mostra una ottima vettura, capace di rimanere ai piani alti della classifica lungo tutto il corso del turno, fermandosi a soli 149 millesimi dalla vetta.

Terza posizione per la prima delle due Ferrari. Stiamo parlando di Charles Leclerc. Il monegasco, autore di una sessione di alto profilo sia con le gomme medie, sia con le soft, ha chiuso la sua prima ora di lavoro in 1:17.461 a 209 millesimi dalla vetta con una SF-25 che appare competitiva sulla pista australiana. Quarta posizione per il padrone di casa Oscar Piastri (McLaren) a 418 millesimi dal suo compagno di scuderia, mentre è quinto il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) che si ferma a 444 millesimi e sembra più performante con le gomme medie rispetto alle soft.

Sesta posizione per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 461 millesimi di distacco, confermando l’ottimo inizio della vettura inglese. Settimo George Russell (Mercedes) a 464 millesimi da Norris, quindi ottavo Fernando Alonso (Aston Martin) a 484, quindi nono il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) a 595, mentre completa la top10 il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 805. Come si può vedere, quindi, ben 7 scuderie nelle prime 10 posizioni.

Chiude in 12a posizione Lewis Hamilton al suo debutto con la Ferrari. Il “Re nero” completa la sua FP1 con il tempo di 1:18.071 a 819 millesimi dalla vetta, mettendo in risalto qualche problema di troppo a livello di assetto e di “far girare la sua SF-25” come ammesso in un team radio. A proposito di esordienti, si piazza in 14a posizione Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.138 da Norris, al termine di un primo turno lineare con la vettura di Brackley.

Il programma della giornata prevede che alle ore 06.00 si tornerà in azione per la seconda sessione di prove libere. Ulteriori 60 minuti che ci daranno una idea più chiara dei valori in vista sia pensando al time attack, sia pensando alla simulazione di passo gara.