F1, sarà Verstappen contro McLaren per il Mondiale 2025? Ferrari e Mercedes, per ora, in seconda fila

Con il Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (con una meravigliosa cornice di pubblico che valica il mezzo milione di spettatori nella tre-giorni di gare) nel corso del weekend in arrivo scatterà ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2025. L’attesa, inutile dirlo, è spasmodica. Ci attende una stagione letteralmente imperdibile che racchiuderà in sé spunti di interesse pressoché infiniti, e non è certo una frase fatta.

Proviamo ad elencare solo i più corposi. Lewis Hamilton sbarca in Ferrari a 40 anni suonati. Fernando Alonso nel corso della stagione spegnerà addirittura 44 candeline, chiedendo un bel regalo al suo nuovo direttore tecnico Adrian Newey, ovvero una Aston Martin stellare nel 2026. Non solo, vedremo l’esordio dell’astro nascente di casa nostra Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, senza dimenticare il grande quesito che alberga sopra il Circus: la Ferrari spezzerà il digiuno di successi? Un digiuno che ha preso il via nell’ormai lontano 2007 con un altro Kimi, ma in quel caso non bolognese, ma finlandese, ovvero “Ice man” Raikkonen.

Come si può capire, il Mondiale di Formula Uno 2025 rischia di essere uno dei più vibranti di sempre. Quantomeno dell’era recente. Un campionato che non sembra avere un padrone ben definito. Proprio come è accaduto nella seconda parte della scorsa annata. Sì, Max Verstappen ha messo in bacheca il suo quarto titolo, ma la Red Bull era ormai ben lontana dal dominio dei mesi precedenti. Ferrari, Mercedes e, soprattutto, McLaren avevano preso il sopravvento a livello tecnico. Proprio per questo motivo non sarà semplice pensare al quinto alloro consecutivo per il fuoriclasse olandese.

Sulle qualità del nativo di Hasselt non si può certo discutere, tutto ruoterà attorno alla sua RB21. Sarà l’erede della balbettante RB20 autunnale, oppure sarà quella che ha fatto vedere cose molto interessanti nei test di Sakhir? Nel deserto del Bahrein la vettura di Milton Keynes ha impressionato soprattutto sul passo gara. Ad ogni modo, mai scommettere contro “Super Max”. Se la stagione confermerà quanto visto in questo primissimo scorcio di 2025, la McLaren non avrà vita facile. Già, stiamo parlando di Lando Norris e Oscar Piastri. Una coppia che regalerà emozioni (anche all’interno del team) e che sa di avere tra le mani una MCL39 eccellente sotto ogni punto di vista, per cui la pressione di tornare a vincere un titolo piloti che manca ormai da tempo immemore (2008 con Lewis Hamilton), rischia di essere un aspetto da non sottovalutare.

Abbiamo citato Lewis Hamilton e, ovviamente, non possiamo mettere tra parentesi l’arrivo del 7 volte campione del mondo a Maranello assieme ad un Charles Leclerc che vuole dimostrare di essere pronto per mettere le mani sul suo primo titolo. La SF-25, per quanto visto sino ad ora, non sembra pronta per scendere in pista e dettare legge. Sembra una vettura performante, certo, ma che dipenderà molto (se non tutto) dagli sviluppi che saranno concepiti nel corso dell’anno. Le fondamenta ci sono, ora starà a Frederic Vasseur e compagni costruire la cattedrale. La scuderia per antonomasia manca da troppo tempo nell’albo d’oro. Sarà la volta buona? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Da Melbourne ad Abu Dhabi. 6 mesi da vivere tutti d’un fiato. 24 gare. 6 Sprint Race. 10 team. 20 piloti. Emozioni? A non finire…