F1, Lando Norris in vista dell’esordio: “Abbiamo una buona macchina, ma non siamo superiori agli altri”

Lando Norris inizia la sua nuova stagione con la consapevolezza di avere la grande occasione di puntare davvero al titolo. Il Mondiale di Formula Uno 2025 si apre con la McLaren come migliore vettura e il pilota inglese vuole dare continuità al finale dello scorso campionato detronizzando “Super” Max Verstappen.

Se l’obiettivo del pilota classe 1999 sarà realizzabile lo scopriremo sin da questo fine settimana, in concomitanza con il Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale 2025. Sul tracciato dell’Albert Park saranno in palio i primi punti di una stagione che ci condurrà per 24 tappe e, quello che speriamo, per una splendida battaglia per il titolo.

Il weekend di Melbourne ha preso il via con la conferenza stampa dei piloti. Lando Norris ha parlato con i media e ha preferito gettare acqua sul fuoco: “Sono felice ed emozionato per questo esordio. Sono rilassato e sereno, l’aspetto più importante. Ora non si scherza più. Non si pensa più ai test pre-stagionali, al passato. Conta solo la pista. Penso che abbiamo a disposizione una buona macchina per iniziare la stagione. Non penso che siamo in alcun modo superiori ai nostri principali concorrenti. Credo che sarà un fine settimana duro, nel quale combatteremo con tutti”.

Un aspetto fondamentale per la stagione in casa McLaren sarà il suo rapporto con Oscar Piastri. L’inglese taglia corto: “Non si sono le cosiddette ‘Papaya rules’. Possiamo correre liberamente. Anzi, la nostra forza la scorsa stagione è stata che ci siamo aiutati a vicenda. Ci siamo sempre dati molto spazio in una battaglia leale. Quello è stato il nostro punto di forza e dobbiamo mantenerlo tale”.