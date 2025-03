F1, GP Australia 2025: risultati e classifica FP2. Leclerc un razzo con la Ferrari, Hamilton fa più fatica

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, le scuderie hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale, che come di consueto assegnerà i punteggi.

Ferrari che andava in cerca di risposte dopo la FP1. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno girato con la SF-25 per trovare quel bilanciamento che nel corso dei test pre-season in Bahrain un po’ era mancato. Tecnici del Cavallino Rampante desiderosi di carpire i segreti della vettura, nuovo progetto rispetto al passato se si pensa allo schema delle sospensioni anteriori: pull-rod e non più push-rod.

Curiosità su quello che avrebbe fatto la McLaren, dopo che Lando Norris sul finire della prima sessione aveva piazzato la bandierina. La vettura di Woking, per quanto fatto vedere a Sakhir, si ritene la migliore del lotto, ma chiaramente qui bisognerà dimostrarlo nei fatti.

Si volevano appurare anche le possibilità della Red Bull, con l’olandese Max Verstappen, e della Mercedes con l’accoppiata George Russell e Kimi Antonelli, reduci da prove libere 1 un po’ problematiche. Da citare il testacoda di Russell negli ultimi scampoli del turno.

Di seguito i risultati e la classifica della FP2:

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA F1 2025

1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.439

2 Oscar Piastri McLaren +0.124

3 Lando Norris McLaren +0.141

4 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.345

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.420

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.580

7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.624

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.722

9 Lance Stroll Aston Martin +0.840

10 George Russell Mercedes +0.843

11 Carlos Sainz Williams +0.863

12 Alexander Albon Williams +0.863

13 Fernando Alonso Aston Martin +0.891

14 Jack Doohan Alpine +0.955

15 Pierre Gasly Alpine +1.054

16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +1.195

17 Liam Lawson Red Bull Racing +1.201

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.408

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.595

20 Oliver BearmanHaas F1 Team – – 0