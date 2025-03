F1, GP Australia 2025: risultati e classifica FP1. Norris in vetta su Sainz e Leclerc, 4° Piastri davanti a Verstappen

Si è conclusa da poco la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025. Sulla pista di Melbourne abbiamo assistito ad un grande equilibrio con i primi 13 piloti racchiusi in meno di un secondo e, dato ancor più importante, ben 7 vetture diverse nelle prime 10 posizioni.

Davanti a tutti troviamo Lando Norris (McLaren) con il tempo di 1:17.252 ottenuto con gomme soft. Alle sue spalle Carlos Sainz (Williams) a 149 millesimi dall’inglese. Terzo Charles Leclerc (Ferrari) in 1:17.461 a 209 millesimi dalla vetta, quarto Oscar Piastri (McLaren) a 418 millesimi dal suo compagno di scuderia, mentre è quinto Max Verstappen (Red Bull) a 444 millesimi.

Sesta posizione per Alexander Albon (Williams) a 461 millesimi, settima per George Russell (Mercedes) a 464 millesimi da Norris, quindi ottava per Fernando Alonso (Aston Martin) a 484. Chiude nono Isack Hadjar (Racing Bulls) a 595 millesimi, mentre completa la top10 Lance Stroll (Aston Martin) a 805. Lewis Hamilton (Ferrari) non va oltre la 12a posizione a 819 millesimi da Norris, mentre il nostro rookie Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) chiude 14° a 1.138.

Di seguito la classifica generale della FP1 del Gran Premio d’Australia.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRALIA 2025 F1