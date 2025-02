Sport in tv oggi (domenica 23 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 23 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il torneo ATP di Rio de Janeiro, il ciclismo con la Volta ao Algarve, gli sport invernali con lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle e lo speed skating, e tanto altro ancora.

Prosegue alle ore 16.00, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby: nella terza giornata gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare la Francia nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

A Lenzerheide, in Svizzera, si chiuderanno i Mondiali 2025 di biathlon: alle ore 13.45 si terrà la penultima gara della rassegna iridata, ovvero la 12.5 km mass start femminile, e l’Italia, dopo il forfait di Dorothea Wierer, schiererà al via soltanto Michela Carrara.

Alle ore 16.05 si terrà la 15 km mass start maschile, ultima gara iridata, con due azzurri che si sono qualificati per la gara conclusiva del programma: Tommaso Giacomel ha diritto a partecipare in quanto medagliato nel corso della rassegna iridata (argento nell’individuale) ed avrà il pettorale numero 4, mentre Lukas Hofer ha staccato il pass in virtù dei punti ottenuti ai Mondiali ed indosserà il 28.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 23 febbraio

03.00 Superbike, GP Australia: Superpole Race – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW

06.00 Superbike, GP Australia: gara 2 – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW

07.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Beidahu: aerials maschili e femminili – discovery+

08.45 Ciclismo, UAE Tour: 7a tappa – discovery+, dalle 11.15 Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

09.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Bormio: staffetta mista, qualificazioni e finali (Finale A dalle 11.20) – dalle ore 10.20 discovery+

09.00 Slittino, Coppa del Mondo Yanqing: doppio maschile – YouTube FIL Luge

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere: 1a manche slalom femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Nova Ponente: singolo femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Nova Ponente: singolo maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: superG maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Ciclismo, Vuelta a Andalucia: 5a tappa – 13.25 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.20 Speed skating, Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki: 3a giornata (Division A dalle 14.30) – dalle ore 14.30 discovery+

11.30 Slittino, Coppa del Mondo Yanqing: singolo maschile – YouTube FIL Luge

12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere: 2a manche slalom femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Como-Napoli – DAZN, DAZN 1

13.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH HS90 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

13.15 Slittino naturale, Coppa del Mondo Nova Ponente: staffetta a squadre – Nessuna copertura tv/streaming

13.40 Ciclismo, Tour des Alpes-Maritimes: 2a tappa – 15.40 discovery+

13.45 Biathlon, Mondiali Lenzerheide: 12.5 km mass start femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.15 Ciclismo, Volta ao Algarve: 5a tappa – 16.00 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.15 Atletica, Campionati Italiani indoor: 2a giornata – 14.30-16.00 Rai Sport HD, Rai Play, 16.00-fine atleticaitaliana.tv

14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH HS90 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Slittino, Coppa del Mondo Yanqing: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

15.30 Volley, SuperLega: Modena-Taranto – VBTV

16.00 Rugby, Sei Nazioni: Italia-Francia – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

16.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Alpo – flima.tv

16.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Chieri – DAZN, VBTV

16.05 Biathlon, Mondiali Lenzerheide: 15 km mass start maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Pinerolo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Milano – DAZN, VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Venezia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Faenza – flima.tv

18.00 Volley, SuperLega: Perugia-Monza – DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Empoli-Atalanta – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

19.30 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Piacenza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Volley, SuperLega: Verona-Padova – DAZN, VBTV

20.30 Basket, qualificazioni Europei: Italia-Ungheria – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Juventus- DAZN, DAZN 1

21.30 Tennis, ATP Rio de Janeiro: finale, Muller-Baez – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV