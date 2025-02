LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: duello Rast-Ljutic, azzurre per dare un segnale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom in programma a Sestriere (Italia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Dopo le due straordinarie vittorie di Federica Brignone nei due giganti andati in scena tra venerdì e sabato, la Kandahar Giovanni Alberto Agnelli si prepara a vivere l’ultimo appuntamento del weekend tra i rapid gates, gara molto interessante che potrà regalare spettacolo ed emozioni.

Camille Rast è reduce dal titolo iridato conquistato a Saalbach, perciò l’elvetica va considerata la favorita tecnica quest’oggi. Sicuramente la campionessa del mondo dovrà prestare attenzione a Zrinka Ljutic: la croata è staccata di 41 lunghezze dalla leadership di specialità occupata dalla svizzera, prima a quota 450 punti. La classe 2004 è desiderosa di riscatto dopo un Mondiale sottotono, e recuperare punti in classifica può rappresentare da questo punto di vista un importante segnale di rilancio.

Tante le possibili pretendenti al podio. Wendy Holdener è in forma e sogna il colpaccio, Katharina Liensberger è in fiducia grazie al bronzo conquistato a Saalbach, Lena Duerr non va mai scartata e Paula Moltzan ha mostrato di possedere la velocità per far saltare il banco. Ci prova anche Mikaela Shiffrin: la statunitense vuole dimenticare il doppio appuntamento in gigante in cui ha raccolto le briciole. Per il podio sarà dura, ma una campionessa come l’americana può tirare fuori la grande prestazione in qualsiasi momento.

L’Italia si presenta con un contingente piuttosto numeroso. Infatti sono nove le azzurre iscritte a questa gara. Nell’evento iridato Lara Della Mea e Marta Rossetti hanno centrato la top-15: la 25enne lombarda in particolare può puntare a un risultato eccezionale se dovesse azzeccare le due manche, visto che ha nelle gambe la velocità per competere con le migliori. L’influenza ha bloccato Martina Peterlini ai Mondiali: la trentina si spera abbia recuperato per questa gara. Al via anche Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi e Alice Pazzaglia.

La prima manche avrà inizio alle 09.30, la seconda invece scatterà alle 12.15.