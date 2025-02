Quando iniziano i Test di F1 2025? Date, programma, orari, tv, dove si svolgono

Dopo due mesi e mezzo di letargo, il grande spettacolo della Formula Uno sta per ripartire con l’unica finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali in programma da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio sulla pista di Sakhir. In Bahrain sono previste dunque tre giornate di prove in vista del primo Gran Premio dell’anno, che si terrà a metà marzo in Australia.

Sul tracciato mediorientale vedremo finalmente il primo confronto ravvicinato tra le nuove macchine, anche se per avere un quadro più preciso sugli effettivi valori in campo bisognerà attendere almeno le qualifiche di Melbourne o comunque i primi tre-quattro round del campionato. Fari puntati sul debutto di Lewis Hamilton da pilota Ferrari, ma c’è tanta curiosità anche per seguire i primi passi in Mercedes del diciottenne bolognese Kimi Antonelli e l’approccio di Liam Lawson come nuovo compagno del quattro volte iridato Max Verstappen in Red Bull.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della Formula Uno a Sakhir. I tre giorni di collaudi in Bahrain verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TEST F1 SAKHIR 2024

Mercoledì 26 febbraio

Ore 8.00-17.00 prima giornata test Sakhir F1

Giovedì 27 febbraio

Ore 8.00-17.00 seconda giornata test Sakhir F1

Venerdì 28 febbraio

Ore 8.00-17.00 terza giornata test Sakhir F1

PROGRAMMA TEST SAKHIR F1: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.