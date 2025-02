Atletica, Campionati Italiani indoor oggi in tv: orari 23 febbraio, programma, streaming, calendario gare

Oggi domenica 23 febbraio (a partire dalle ore 14.15) va in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Indoor di atletica: al PalaCasali di Ancona si chiude la rassegna tricolore, nel capoluogo marchigiano si consumeranno anche le ultime ore per ottenere il minimo per gli Europei Indoor in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo.

Riflettori puntati su diverse stelle: duello di fuoco tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso dopo tre doppiette in campo internazionale, i due azzurri cercheranno di superare la fettuccia dei 22 metri; Zaynab Dosso sfreccerà sui 60 metri dopo aver corso in 7.05 a Torun e proverà a dare un ulteriore segnale in vista dei prossimi appuntamenti.

Sui 400 metri sono particolarmente attesi Luca Sito e Alice Mangione, mentre sui 60 metri al maschile regna l’equilibrio con Stephen Awuah-Baffour, Filippo Randazzo, Yassin Bandaogo e Samuele Ceccarelli. Sugli 800 metri sono attesi Eloisa Coiro, Elena Bellò, Laura Pellicoro, Simone Barontini e Francesco Pernici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 16.00; in diretta streaming su Rai Play nella medesima fascia oraria e su atleticaitaliana.tv negli altri momenti; in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR OGGI

Domenica 23 febbraio

14.15 60 metri femminile, batterie

14.30 Getto del peso maschile

14.35 60 metri maschile, batterie

14.40 Salto triplo maschile

15.05 400 metri femminile, finale

15.15 400 metri maschile, finale

15.30 60 metri femminile, finale

15.40 60 metri maschile, finale

15.50 3000 metri femminile

15.50 800 metri femminile, in serie

16.05 800 metri maschile, in serie

16.05 Getto del peso femminile

16.20 Salto triplo femminile

16.25 Salto in alto femminile

16.35 3000 metri maschile

17.05 4×2 giri femminile, in serie

17.25 4×2 giri maschile, in serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 16.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.30 alle ore 16.00, gratis; atleticaitaliana.tv nelle altre fasce orarie, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.