Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi (23 febbraio): orari, percorso, tv. Vingegaard e Roglic si giocano la vittoria, Ganna vuole la tappa

Si chiude, con la quinta frazione di 19,7 chilometri, da Salir a Malhaola, la Volta ao Algarve 2025. Giornata che prevede la prova a cronometro con un percorso quasi totalmente pianeggiante e gli ultimi due chilometri in salita: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO QUINTA TAPPA VOLTA AO ALGARVE

La cronometro conclusiva, lunga 19,6 chilometri, partirà da Salir. La prova a tempo, dopo 17 chilometri in pianura, si concluderà con l’ascesa finale verso l’Alto do Malhao, asperità che propone gli ultimi 2.1 chilometri ad una pendenza media del 9,1%, arrivo che, molto probabilmente, sarà lo scenario della lotta che coinvolgerà i candidati al successo finale.

CALENDARIO VOLTA AO ALGARVE 2025

Domenica 23 Febbraio Quinta tappa- Salir– Malhão (19,6 km)

Partenza: ore 14.15

Arrivo: ore 18.00 circa

VUELTA AO ALGARVE 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 16:00

Diretta streaming: Discovery+ dalle 16:00

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15:00

FAVORITI

È il momento della verità. I due grandi favoriti della vigilia, lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe e il danese Jens Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike, hanno l’ultima occasione per togliere la maglia di leader dalle spalle dello svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates – XRG. L’Italia ha dalla sua la possibilità di giocarsi due frecce importanti: Luca Vergallito della Alpecin – Deceuninck, quinto a venti secondi dal leader, per la classifica generale e Filippo Ganna della INEOS Grenadiers per puntare alla prestigiosa vittoria di tappa.