Italia-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, formazioni, streaming

Prosegue oggi, domenica 23 febbraio, alle ore 16.00, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare la Francia nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo il 13-13 di Lille dello scorso anno, verrà rimesso in palio il Trofeo Garibaldi: in occasione del match odierno, diretto dall’inglese Karl Dickson, toccheranno i 50 caps con la Nazionale ben due azzurri, entrambi inseriti nel XV titolare, ovvero Danilo Fischetti e Niccolò Cannone.

Per quanto concerne le scelte di Quesada, tra i trequarti il triangolo allargato sarà formato da Tommaso Allan, estremo, Ange Capuozzo e Simone Gesi, ali, i centri saranno Brex e Menoncello, con i mediani Paolo Garbisi e Page-Relo.

Tra gli avanti in terza linea ci saranno Lorenzo Cannone e Negri con capitan Lamaro, mentre in seconda toccherà a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima saranno presenti Gianmarco Lucchesi, Ferrari e Fischetti. In panchina Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Favretto, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi e Trulla.

Per il match della terza giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Domenica 23 febbraio – Stadio Olimpico di Roma, Italia

16.00 Italia-Francia – Diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Simone Gesi, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (capitano), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Ross Vintcent, 22 Alessandro Garbisi, 23 Jacopo Trulla.

Francia: 15 Leo Barré, 14 Theo Attissogbe, 13 Pierre Louis Barassi, 12 Yoram Moefana, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Thomas Ramos, 9 Antoine Dupont (capitano), 8 Gregory Alldritt, 7 Paul Boudehent, 6 François Cros, 5 Mickaël Guillard, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Jean-Baptiste Gros. A disposizione: 16 Julien Marchand, 17 Cyril Baille, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Oscar Jegou, 22 Anthony Jelonch, 23 Maxime Lucu.