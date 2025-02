LIVE Italia-Ungheria, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: azzurri per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Ungheria, Qualificazioni agli Europei di basket 2025! Gli azzurri si congedano di fronte al pubblico di casa giocando a Reggio Calabria il match che chiude la fase a gironi che metteva in palio tre posti per Eurobasket 2025.

L’Italia era già certa del pass per la rassegna continentale e adesso anche del primo posto nel girone B grazie alla vittoria convincente di giovedì sera in trasferta contro la Turchia di Ergin Ataman (67-80), che ha regalato agli azzurri il quarto successo in cinque giornate fin qui disputate. In un roster pieno zeppo di giovani – età media intorno ai 24 anni – è Giordano Bortolani a prendersi la copertina con 16 punti, al pari di Matteo Spagnolo in grande spolvero e autore di 14 punti. Questo è l’ultimo impegno ufficiale della nazionale tricolore prima del torneo europeo in programma dal 27 agosto al 14 settembre.

L’Ungheria cercherà comunque di mettere in difficoltà gli azzurri, con i magiari che hanno perso la gara di andata per 62-83 nonostante un buon primo tempo giocato a ritmi elevati prima di calare nettamente nel terzo quarto. La compagine magiara ha trovato il primo e finora unico successo nel girone B contro l’Islanda pochi giorni fa (87-78), mantenendo ancora aperta – seppur solo per la matematica – la possibilità di centrare il terzo ed ultimo posto valido per volare ad Eurobasket 2025. Fari puntati su Zoltan Perl e David Vojvoda, che proveranno a guidare i compagni nonostante il pronostico sia dalla parte dell’Italia.

Inizio del match previsto alle ore 20:30 al PalaCalafiore – completamente sold out – di Reggio Calabria. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Ungheria!