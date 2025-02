LIVE Biathlon, Mass start maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida francesi e norvegesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima Mass start maschile che chiuderà i Mondiali di Biathlon 2025 da Lenzerheide (SUI). Una competizione che si presta a numerosi scenari e che può consacrare ancor di più il momento magico di Tommaso Giacomel!

L’azzurro è l’ultimo vincitore nel format da 15 chilometri con partenza in linea in stagione, la vittoria di Ruhpolding davanti a Laegreid e Johannes Bø incoronò il trentino per la prima volta sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Un mese dopo si è messo al collo la prima medaglia d’argento individuale ai Campionati del Mondo e oggi vuole replicare!

Gli avversari non mancheranno, si tratta della gara con il livello più alto dell’intera manifestazione iridata. Sono presenti i primi 15 della Generale più i migliori 15 atleti dei Mondiali. La Norvegia si presenta con Johannes Bø, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bø, Vebjørn Sørum, Martin Uldal ed Endre Strømsheim. La Francia punta su Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin e Fabien Claude.

Saranno della partita anche gli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma, quest’ultimo che è stato il miglior fondista durante tutti i Mondiali: ieri nella staffetta ha fatto letteralmente spavento. Attenzione anche ad Hartweg, che vuole togliere lo ‘zero’ dal totale di medaglie della Svizzera. Sarà della partita inoltre Lukas Hofer, che sugli sci ha fatto vedere ottime cose e che vanta l’unico bronzo mondiale proprio nel format (Khanty-Mansynsk 2010).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Mass Start maschile dei Mondiali di Biathlon 2025 da Lenzerheide (SUI). In palio l’ultimo titolo della rassegna iridata, il via sarà alle 16:05: vi aspettiamo!