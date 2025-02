LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: francesi per l’ultimo monologo, Carrara outsider!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon 2025 da Lenzerheide. Si gareggia per l’ultima volta per le donne sulle nevi svizzere, che anche oggi sono estremamente soffici e impegnative.

Le biathlete francesi hanno monopolizzato tutte le competizioni in gonnella dei Mondiali tranne l’inseguimento, vinto dalla leader di Coppa Franziska Preuss. Justine Braisaz-Bouchet si è imposta nella sprint, Julia Simon nella 15 chilometri. Chi è ancora a secco di successi è la seconda classificata della Generale Lou Jeanmonnot, che comunque ha al collo l’oro della mista e il bronzo della 15 chilometri. Pericolose per il podio oggi anche Jeanne Richard e Oceane b, quest’ultima che ieri in staffetta ha corso molto bene.

L’Italia parte con chance limitate di salire sul podio, visto che la campionessa di Östersund nel format Wierer è alle prese con una botta d’influenza che l’ha pesantemente limitata nella seconda parte di Mondiale. Tuttavia, Michela Carrara ha evidenziato un passo sugli sci di primo livello e, qualora si verificassero situazioni di gara a lei affini, come si profilano, potrebbe anche recitare il ruolo di outsider per le prime 5 posizioni. Servirà limitare al massimo gli errori, con due bersagli mancati ecco che i ragionamenti d’alta classifica potrebbero essere impostati.

Saranno della partita per le medaglie anche Kirkeeide, le sorelle Öberg, Halvarsson, Minkkinen e Grotian, ultima vincitrice in stagione. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Mass start femminile di 12.5 chilometri che chiude il programma dei Mondiali in gonnella. Vi aspettiamo dalle ore 13:45 per viverla insieme!