LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Fabbri, Weir e Dosso

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2025 di atletica leggera. Si accendono ancora i riflettori sul PalaCasali di Ancona: quindici i titoli in palio nella seconda giornata, con alcune delle stelle dell’atletica azzurra pronte a darsi battaglia per il tricolore.

Non c’è un vero e proprio dominatore nella stagione dei 60 metri uomini, ma il duello è apertissimo. Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino) parte con il miglior crono stagionale di 6.61, seguito da Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), che si sta reinventando velocista dopo i successi nel lungo, e Yassin Bandaogo (Fiamme Oro), entrambi a 6.63. Occhi puntati anche su Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), campione europeo indoor nel 2023, che ha fermato il cronometro a 6.64 in questa stagione. Completa il gruppo di testa Filippo Cappelletti (Osa Saronno), cresciuto fino a 6.65. Per volare agli Europei di Apeldoorn servirà scendere sotto i 6.60. Nei 400 metri grande attesa per Luca Sito (Fiamme Gialle), primatista italiano all’aperto e reduce da una stagione esaltante con la staffetta azzurra. Il suo 46.27 lo avvicina alla migliore prestazione italiana U23 e al record assoluto di Ashraf Saber (45.99). A contendergli il titolo ci saranno i compagni di staffetta Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Avis Barletta) e il promettente Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco).

Dopo tre anni senza vittorie nel suo ‘fortino’ di Ancona, Simone Barontini (Fiamme Azzurre) vuole tornare sul gradino più alto del podio negli 800 metri. Il campione in carica Francesco Pernici non sarà della partita, mentre Giovanni Lazzaro (Aeronautica) e Tommaso Maniscalco (Studentesca Milardi Rieti) sono pronti a insidiarlo. Federico Riva, dopo il successo nei 1500 metri, punta al bis nei 3000 metri. Tra gli avversari più accreditati figurano Francesco Guerra (Carabinieri) e Giovanni Gatto (Us Quercia Dao Conad), entrambi in ottima forma. Nel triplo, l’assenza di Andy Diaz (Fiamme Gialle) apre la strada ad Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) ed Emmanuel Ihemeje (Aeronautica), senza dimenticare Simone Biasutti e Federico Morseletto. Nel peso, riflettori puntati su Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle), protagonisti di una serie di doppiette internazionali nelle ultime settimane. Il campione europeo Fabbri guida le liste mondiali del 2025 con 21,95, mentre Weir arriva da un solido 21,19. Attenzione anche a Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), che vanta un 20,67 stagionale.

Nei 60 metri donne, Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) si presenta da favorita dopo aver eguagliato il 7.05 che le ha dato il bronzo mondiale indoor nel 2024. Assente Kelly Doualla (Cus Pro Patria Milano), il podio potrebbe vedere protagoniste Arianna De Masi (Libertas Unicusano Livorno), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950) e Irene Siragusa (Esercito). Nei 400 metri, Alice Mangione (Esercito) cerca il primo titolo indoor dopo aver stabilito il record italiano con 51.75. Tra le rivali, la tricolore in carica Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle) e la giovane Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano), primatista U20 con 53.04.

Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), dominatrice degli 800 metri negli ultimi anni, punta al sesto titolo, ma dovrà vedersela con Elena Bellò (Fiamme Azzurre) e Laura Pellicoro (Bracco Atletica), rientrata dall’NCAA con un 2:00.92 incoraggiante. Nei 3000 metri, Marta Zenoni (Luiss) parte da favorita dopo l’8:47.12 di Metz. Nel triplo femminile, duello tra Ottavia Cestonaro (Carabinieri) ed Erika Saraceni (Bracco Atletica), bronzo mondiale U20. Nell’alto, Idea Pieroni (Carabinieri) sfida Asia Tavernini (Fiamme Oro). Il peso vede una lotta aperta tra Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino), Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) e Daisy Osakue (Fiamme Gialle) in veste di lanciatrice.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2025 di atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30.