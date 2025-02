LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro decisiva per la generale, Ganna ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta frazione della Volta ao Algarve 2025. Termina la corsa a tappe portoghese con una cronometro di 19.6 km con partenza da Salir ed arrivo a Loule in cima all’Alto do Malhao.

Il cuore di questa cronometro sarà proprio l’Alto do Malhao, salita conclusiva di questa prova contro il tempo e della Volta ao Algarve. Dopo un lungo falsopiano che condurrà i corridori fino al km 17.5 inizierà l’ascesa finale di 2.1 km che prevede una pendenza media del 9.3%. L’ascesa è durissima con i primi 1200 metri costantemente in doppia cifra con punte al 14%. Ci saranno poi 600 metri di risciacquo prima degli ultimi 300 metri all’11%.

Sulla salita finale ci si giocherà la vittoria di tappa e della generale. La contesa potrebbe essere tra Joao Almeida (UAE Team Emirates -XRG), Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike) e Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe). Il portoghese parte ha dimostrato un’ottima condizione nella seconda tappa dove ha ottenuto un vantaggio di 16″ sul danese e 19″ sullo sloveno. Curiosità per la prova di Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) che proverà a difendere la maglia di leader.

In casa Italia gli occhi sono tutti su Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). L’azzurro ha dimostrato una grande condizione in queste tappe della Volta ao Algarve riuscendo ad essere protagonista anche in volata. L’italiano è uno specialista delle cronometro, ma potrebbe essere svantaggiato dalle pendenze della salita finale. Attenzione anche a Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck) che proverà a difendere la top 10 in classifica generale. Proverà a stupire anche Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step).

Il primo corridore a partire sarà Pedro Andrade alle 14.31, orario italiano. La prova di Ganna inizierà alle 15.50, mentre dalle 16.57 si entrerà nel vivo della lotta per la generale con Mathias Vacek. L’ultimo corridore al via sarà Jan Christen che scatterà alle 17.20. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa della Volta ao Algarve con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!