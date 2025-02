LIVE Sci alpino, superG Crans Montana 2025 in DIRETTA: Franzoni cerca il colpo a sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del superG di Crans Montana, gara che chiude la tappa di Coppa del Mondo sulle nevi elvetiche. Dopo la tripletta di ieri i padroni di casa proveranno nuovamente a fare la voce grossa anche su una pista con tratti tecnici inesistenti, a conferma che lo squadrone svizzero è competitivo dagli atleti sino allo staff tecnico passando per gli ski man.

Azzurri che si affideranno in primis a Dominik Paris e Mattia Casse, con Giovanni Franzoni pronti a piazzare la zampata partendo con il pettorale n.2. Primi atleti in gara che in discesa hanno beneficiato di visibilità e condizioni del tracciato perfette. Per l’Italia iscritti alla kermesse anche Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder e Matteo Franzoso.

Svizzeri che vanno a caccia di una nuova tripletta dopo l’ennesimo show offerto in discesa dinanzi al proprio pubblico. Marco Odermatt, Franjo von Allmen ed Alexis Monney suonano la carica, supportati dai sempre pericolosi Justin Murisier e Stefan Rogentin. Attenzione anche agli austriaci Raphael Haaser e Vincent Kriechmayer, con le possibili sorprese che potranno giungere dal norvegese Fredrik Moeller e dal canadese Jeffrey Read.

Il superG di Crans Montana inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!