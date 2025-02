LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Vallefoglia-Milano, partita di Serie A1 femminile di volley valevole per la 11esima giornata di ritorno.

Al Pala Megabox di Pesaro le milanesi si presentano dopo la vittoria in casa contro lo Schwerin in CEV Champions League per 3-0, vittoria grazie alla quale sono entrate a pieno titolo nei quarti di finale che si disputeranno a partire dai primi di marzo. Attualmente 3º in classifica a 53 punti, le meneghine, nel caso vincessero, devono sperare che Scandicci perda in casa contro Pinerolo per poter effettuare il sorpasso e prendersi il secondo posto. Scandicci è infatti a 54 punti. Anche i due punti, nel caso di sconfitta di Scandicci, ovviamente andrebbero bene alle milanesi.

Vallefoglia, invece, si presenta alla sfida in casa con un parziale di 10 vittorie e 13 sconfitte (Numia Vero Volley Milano ha uno score di 18-5). La compagine marchigiana viene dalla sconfitta con Pinerolo, subita per 3-1, e da quella con Chieri per 2-3. L’ultima vittoria in campionato è stata quella contro Scandicci per 0-3.

L’obiettivo per Vallefoglia è e rimane sempre la qualificazione ai playoff, riservata alle prime 8 della classifica alla fine del girone di ritorno. Attualmente la franchigia del comune in provincia di Pesaro Urbino si trova in 7ª posizione insieme a Bergamo (33 punti) e Bergamo insegue a 6 punti di distanza.

L'appuntamento questa sera è fissato per le 18:00.