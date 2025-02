LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 12 corridori in fuga, ci sono Milan e Zanoncello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.39 Questa la classifica degli sprint intermedi prima di questa tappa:

1. Djordje Djuric (Solution Tech Vini Fantini) 48 punti

2. Carlos Samudio (Solution Tech Vini Fantini) 33 punti

3. Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF-Faizane’) 33 punti

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 9 punti

5. Lennert Van Eetvelt (Lotto) 8 punti

6. Lorenzo Quartucci (Solution Tech Vini Fantini) 5 punti

7. Michael Leonard (Ineos Grenadiers) 5 punti

8. Finn Fisher-Black (Red Bull – Bora – Hansgrohe) 3 punti

9. Kristian Sbaragli (Solution Tech Vini Fantini) 2 punti

10. Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) 2 punti

9.36 Nel gruppo di testa c’è anche la maglia nera di Djordje Djuric (Team Solution Tech – Vini Fantini), leader della classifica degli sprint intermedi.

9.33 Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech) è il nuovo leader virtuale della corsa. Questa mattina il kazako aveva un ritardo di 1′ 24″ da Tadej Pogacar.

9.30 A disposizione di Pogacar ci sono “solamente” 5 corridori visto il ritiro di Juan Sebastiano Molano. Lo sloveno può contare su Mikkel Bjerg, Rune Herregodts, Domen Novak, Florian Vermeersch e Jay Vine.

9.27 Il gruppo ha un distacco di 1′ 45″.

9.25 In testa al gruppo c’è Domen Novak (UAE Team Emirates). Il grande favorito di questa tappa è Tadej Pogacar, che difficilmente avrà alleati nel chiudere l’inseguimento.

9.23 Il gruppo è ad un minuto di ritardo. La UAE Team Emirates dovrà tenere sotto controllo la fuga, vista anche la presenza di Lutsenko.

9.20 Questi i 12 corridori che compongono il gruppo di testa: Jonathan Milan (Lidl – Trek), Gerben Kuypers (Intermachè – Wanty), Robbe Ghys (Alpecin Deceuninck), Pier Andre Cote, Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech), Dusan Rajovic, Djordje Djuric e Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

9.18 Milan, Kuypers e Ghys rientrano sul gruppo di testa.

9.16 Il terzetto di Milan ha un distacco di una decina di secondi. Si rialza definitivamente il gruppo.

9.15 Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini) rientrano sul gruppo di testa

9.14 Armirail, Samudio e Zanoncello sono all’inseguimento del sestetto di testa. Alle loro spalle ci sono Milan, Kuypers e Ghys.

9.14 Si ritirano Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team), Chris Froome (Israel Premier Tech) e Niklas Behrens (Team Visma | Lease a bike).

9.13 Ripreso Lutsenko. Si compatta il sestetto in testa alla corsa.

9.11 Lutsenko ha guadagnato 8″ sul quintetto alle sue spalle dove non tira Cote. Mossa discutibile del kazako della Isreael Premier Tech

9.10 Continuano i movimenti in gruppo: attacca Milan (Lidl – Trek), lo segue Gerben Kuypers (Intermachè – Wanty).

9.10 Bastiaens e Currie rientrano sul terzetto che però è all’inseguimento di Lutsenko

9.09 Accelerazione di Lutsenko che prende un piccolo vantaggio sul gruppetto di fuggitivi.

9.09 Tarling (Ineos Grenadiers) rientra in gruppo.

9.08 Ritmo forsennato in quest’avvio di tappa. Al momento i corridori viaggiano ad una velocità media di 55 km/h.

9.06 Ayco Bastiaens (Soudal Quick Step) e Logan Currie (Lotto) hanno qualche secondo di vantaggio sul gruppo.

9.05 Il quartetto di testa ha 15″ di vantaggio sul gruppo, dove però continuano gli attacchi

9.03 Tarling non è ancora rientrato in gruppo. Prima della partenza il britannico era il secondo in classifica generale

9.02 Si ricompatta il gruppo alle spalle dei 4 fuggitivi. Vedremo se qualcun altro andrà all’attacco.

9.00 Continuano gli attacchi in gruppo.

8.59 Ancora a terra Niklas Behrens, Arvid De Kleijn e Chris Froome. I tre sono finiti proprio contro lo spartitraffico.

8.58 La caduta è avvenuta vicino ad uno spartitraffico

8.57 Tarling riparte in questo momento. Il britannico sembra abbastanza dolorante.

8.57 Caduta!! Coinvolti diversi corridori tra cui Froome e Tarling.

8.56 Attacco di un corridore della Alpecin Deceuninck seguito da un uomo della UAE Team Emirates.

8.54 Continuano gli attacchi in gruppo per riportarsi sulla testa della corsa al momento formata da Pier Andre Cote, Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech), Dusan Rajovic e Djordje Djuric (Team Solution Tech – Vini Fantini).

8.52 Al momento soffia un vento di 30 km/h che proviene da sud/est.

8.50 Sono quattro i corridori che hanno preso un piccolo vantaggio

8.49 Tra i protagonisti della fuga c’è la maglia nera di Djordje Djuric (Team Solution Tech – Vini Fantini).

8.48 Subito uno scatto per portare via la fuga.

8.48 Tarling rientra in gruppo, inizia ufficialmente la tappa.

8.47 Non è ancora arrivata la partenza ufficiale. Si attende che Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) rientri in gruppo dopo aver forato.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa dello UAE Tour 2025. La corsa degli Emirati Arabi termina con una frazione di 176 km che porteranno i corridori da Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium a Jebel Hafeet.

La tappa è completamente pianeggiante fino ai -15km quando inizierà la salita finale. L’ascesa di Jebel Hafeet è lunga 10.9 km con una pendenza media del 6.7%. La pendenza però è “sporcata” dagli ultimi 3 chilometri di falsopiano, ma la parte centrale è estremamente dura con punte all’11%.

Il favorito assoluto per questa tappa è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Lo sloveno ha dimostrato di essere già in un’ottima condizione vincendo il tappone di mercoledì e mettendosi in mostra anche nelle tappe di pianura. In classifica generale il campione del mondo ha 21″ su Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), 27″ su Ivan Romeo (Movistar Team) e 28″ su Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe). Attenzione a Giulio Ciccone (Lidl – Trek) che proverà ad entrare in top 5.

La settima ed ultima frazione dello UAE Tour 2025 partirà da Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium alle 8.45, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della settima tappa con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!