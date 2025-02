Startlist mass start maschile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Si chiuderanno domenica 23 febbraio i Mondiali 2025 di biathlon: a Lenzerheide, in Svizzera, alle ore 16.05, si terrà la 15 km mass start maschile, ultima gara iridata, con due azzurri che si sono qualificati per la gara conclusiva del programma.

Saranno dunque due gli azzurri in gara, tra i 30 atleti che si sono qualificati: Tommaso Giacomel ha diritto a partecipare in quanto medagliato nel corso della rassegna iridata (argento nell’individuale) ed avrà il pettorale numero 4, mentre Lukas Hofer ha staccato il pass in virtù dei punti ottenuti ai Mondiali ed indosserà il 28.

La diretta tv della 15 km mass start maschile dei Mondiali 2025 di biathlon sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Domenica 23 febbraio

Ore 16.05: 15 km mass start maschile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

STARTLIST MONDIALI BIATHLON 2025

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 PERROT Eric FRA

3 WRIGHT Campbell USA

4 GIACOMEL Tommaso ITA

5 FILLON MAILLET Quentin FRA

6 LAEGREID Sturla Holm NOR

7 JACQUELIN Emilien FRA

8 BOE Tarjei NOR

9 SAMUELSSON Sebastian SWE

10 SOERUM Vebjoern NOR

11 CLAUDE Fabien FRA

12 NAWRATH Philipp GER

13 ULDAL Martin NOR

14 FAK Jakov SLO

15 STROEMSHEIM Endre NOR

16 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

17 HARTWEG Niklas SUI

18 NELIN Jesper SWE

19 KRCMAR Michal CZE

20 STALDER Sebastian SUI

21 PONSILUOMA Martin SWE

22 HIIDENSALO Olli FIN

23 HORN Philipp GER

24 CLAUDE Florent BEL

25 MANDZYN Vitalii UKR

26 GERMAIN Maxime USA

27 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

28 HOFER Lukas ITA

29 SEPPALA Tero FIN

30 BURKHALTER Joscha SUI

Riserve

HORNIG Vitezslav CZE

KUEHN Johannes GER

LANGER Thierry BEL

EDER Simon AUT