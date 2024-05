Sport in tv oggi (giovedì 30 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 30 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Roland Garros con le partite di secondo turno e tanti italiani in campo. L’Italia affronterà la Repubblica Dominicana nella Nations League di volley femminile, avanzano gli Europei di tiro a segno e a Oslo si disputa una tappa della Diamond League di atletica con Marcell Jacobs in pista.

L’Italia incrocerà l’Inghilterra nei quarti di finale degli Europei Under 17, Brescia sfida Milano nella gara-3 delle semifinali scudetto, iniziano i tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 30 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 30 maggio

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF)

06.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Repubblica Dominicana-Italia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

08.00 BOXE – Preolimpico a Bangkok (diretta streaming su Olympic Channel)

08.00 GOLF (DP World Tour) – European Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.15 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 50 metri femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 50 metri maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Francia-Giappone (diretta streaming su VBTV)

11.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Arnaldi-Muller (ore 11.00), Sonego-Zhang (secondo match dalle ore 11.00), Darderi-Griekspoor (secondo match dalle ore 11.00), Errani-Navarro (secondo match dalle ore 11.00), Cocciaretto-Bucsa (secondo match dalle ore 11.00), Cobolli-Rune (terzo match dalle ore 11.00), Zeppieri-Kokkinakis (terzo match dalle ore 11.00), Fognini-Paul (terzo match dalle ore 11.00), Paolini-Baptiste (quarto match dalle ore 11.00), Musetti-Monfils (quarto match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 20.15)



12.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 25 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Brasile-Olanda (diretta streaming su DAZN, VBTV)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Canadian Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

16.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 50 metri 3 posizioni femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.00 CALCIO (Europei Under 17, quarti di finale) – (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 25 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

19.05 ATLETICA – Diamond League a Oslo (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 20.00)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Polonia (diretta streaming su VBTV)

19.30 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.30 CALCIO (Europei Under 17, quarti di finale) – Italia-Inghilterra (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.30 CALCIO (Serie B, andata finale playoff) – Cremonese-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A, semifinale playoff) – Gara-2: Italservice Pesaro-Catania (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

20.45 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-3: Brescia-Milano (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Canada-Germania (diretta streaming su VBTV)

