LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: gara-3 semifinale

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germani Basket Brescia – EA7 Emporio Armani Milano, gara-3 di semifinale scudetto di Serie A di pallacanestro 2023-2024! Primo match point a disposizione delle Scarpette Rosse che puntano allo scudetto numero 31 della loro storia, il terzo in fila.

Per nulla facile la serie per la squadra di Messina, che ha dovuto vedersela con una Brescia coriacea e mai doma, spesso trascinata dalle folate dell’ex di turno Amedeo Della Valle. Se in gara-1 è stato il pacchetto lunghi a regalare il successo ai biancorossi per 95-89, con un Voigtmann da 21 punti e un Nicolò Melli cruciale nel finale a quota 13, lunedì sera è stato invece Nikola Mirotic il fautore del successo con 21 punti e 7 rimbalzi.

Per Milano il raggiungimento della finale è il modo per non rendere questa stagione fallimentare. L’esperienza nefasta in Eurolega rimane, ma c’è ancora la possibilità per poter mantenere la predominanza sul territorio italiano, che darebbe tutto un altro sapore alla stagione. Intanto però Brescia tenterà di tenere ancora in vita la serie grazie al fattore PalaLeonessa, che sarà infuocato per sospingere Massinburg e compagni.

Il match tra Germani Basket Brescia ed Olimpia Milano inizierà alle ore 20.45 di stasera 30 maggio. La DIRETTA LIVE testuale di OA Sport inizierà pochi minuti prima per non farvi perdere nemmeno un’azione: BUON DIVERTIMENTO!